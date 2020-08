Je n’ai jamais été aussi nerveux pour un match que ce qui nous attend ce dimanche. Je n’ai jamais vu le Bayern Munich remporter le trophée de la Ligue des champions de l’UEFA, car je ne suis vraiment entré dans le football qu’au début de 2014 – un an trop tard.

Mais, nous y sommes. Le Bayern a la chance d’être la première équipe à hisser la «Coupe avec les oreilles» dans cette décennie.

Jake est accompagné du premier invité que nous ayons jamais eu avec l’expérience de la Coupe du monde: l’ancien défenseur international américain et analyste de CBS Jimmy Conrad. Voici ce qui vous attend:

C’est pour toutes les billes. Aujourd’hui sur Der Ausblick, nous présentons en avant-première la finale de l’UEFA Champions League entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain: tous deux vainqueurs des compétitions de championnat et de coupe de leur pays respectif. Ce match sera le plus gros match de ce calendrier sportif à ce jour. Nous sommes rejoints par Jimmy Conrad, ancien défenseur international des États-Unis et analyste des paris sportifs de CBS. Jake parle avec Jimmy de la façon dont CBS gère la couverture de cette compétition, son rôle personnel dans le réseau, et plus encore. Puis, en seconde période, les deux discutent du match à venir, des atouts du PSG et prédisent ce qui nous attend.