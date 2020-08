Dimanche prochain à 20h45, il aura lieu au Stadio Via del Mar le duel qui clôt la participation à la Serie A de États-Unis Lecce et le Parme le trente-huitième et dernier jour de Serie A.

Il États-Unis Lecce affronte avec optimisme le match de la trente-huitième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir gagné hors de son peloton par 1-2 à Udinese joué dans le Dacia Arena, avec des buts de Mancosu et Lapadula. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté neuf des 37 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 49 buts pour et 81 contre.

Pour sa part, Parme a subi une défaite contre Atalanta dans le dernier match (1-2), il cherchera donc une victoire contre le États-Unis Lecce pour définir le cap du championnat.

Concernant la performance en tant que lieu, le États-Unis Lecce ils ont réalisé des statistiques de quatre victoires, neuf défaites et cinq nuls en 18 matchs à domicile, ils sont donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Aux sorties, le Parme a un bilan de six victoires, sept défaites et cinq nuls en 18 matchs joués, c’est donc une équipe qui marque généralement des points loin de chez elle, ce à quoi il faut prêter attention États-Unis Lecce si vous ne voulez pas ajouter de résultat négatif à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du États-Unis Lecce et les résultats sont cinq défaites et cinq nuls pour l’équipe locale. À leur tour, les visiteurs accumulent 10 parties d’affilée sans perdre dans le fief du États-Unis Lecce. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes a eu lieu en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 2-0 en faveur de la Parme.

Actuellement, le Parme il est en tête du classement avec une différence de 11 points par rapport à son rival. Il États-Unis Lecce Il arrive au meeting avec 35 points dans son casier et occupant la dix-huitième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en onzième position avec 46 points.

Vous pouvez regarder le match à la télévision sur FreeSports TV UK et l’application LiveScore le dimanche à 20h45.