Après la défaite humiliante qu’a subie Barcelone au stade Da Luz de Lisbonne en quarts de finale de la Ligue des champions, plusieurs joueurs et directeurs de l’institution culé ont été identifiés comme les coupables de ce match désastreux qui s’est terminé sur un score de 2 -8 contre.

L’un des soi-disant «responsables» de cette nuit au Portugal était Luis Suárez. Bien que l’attaquant ait marqué l’un des deux buts de son équipe, l’Uruguayen a reçu de vives critiques pour sa performance et son faible poids pendant le match, au point d’être l’un de ceux indiqués pour quitter le club en période de transfert.

Au milieu de ce panorama difficile pour les Catalans, le Sud-Américain a décidé de s’entretenir avec la presse espagnole, et dans une interview au journal El País, il a évoqué les accusations portées contre lui pour le match contre le Bayern Munich, son avenir en le club et son nouvel entraîneur, Ronald Koeman.

Défaite contre le Bayern Munich à Lisbonne

« Quand il est perdu comme il a été perdu à Lisbonne, nous sommes tous responsables. Ce ne serait pas juste de distinguer un joueur. Parfois, vous voulez personnaliser, mais je pense que personne ne pourra remettre en question mon engagement à Barcelone. »

« Ce fut un de ces jours où tout a mal tourné. Nous avons été dépassés et nous ne savions pas comment y remédier. Ce n’est pas une excuse mais cela a été une année très étrange pour tout, et bien sûr le format influence; le Bayern s’est beaucoup mieux adapté et mentalisé. pour une égalité atypique. Peut-être que nous sommes venus avec quelques doutes et le Bayern avait tout très clair. «

Avenir à Barcelone

«On parle de certains noms que le président a donnés, de changements qui peuvent être apportés, mais personne ne m’a dit qu’il voulait se passer de moi; Si tel est le souhait du club, ce serait bien que la personne en charge que vous choisissez me parle directement. Je suis au Barça depuis six ans, assez longtemps pour dire ce qu’ils en pensent. Mieux vaut donc filtrer si je fais partie de ceux qui veulent que je sorte. Cela reste à voir. Je veux aussi le meilleur pour le club et mon idée aujourd’hui est de continuer, mais si le club pense que je suis remplaçable, je n’ai aucun problème à parler à ceux qui décident. «

« (Etre remplaçant) Je l’accepterais ici comme je l’ai toujours accepté dans ma carrière. La compétition est toujours bonne et si l’entraîneur considère que je devrais partir du banc, je n’ai aucun problème à aider avec le rôle qu’ils me donnent. Je pense que je peux encore contribuer beaucoup à ce club. «

Koeman et sa continuité



« Je n’ai pas parlé à Koeman. » « (Il aimerait rester) Oui, tant qu’il peut compter sur moi, je veux continuer à apporter tout ce que je peux. J’ai ressenti le soutien des gens depuis mon arrivée et cela me donne aussi une grande force pour continuer », a-t-il conclu.