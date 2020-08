L’explosion à la télévision en direct du samedi soir Antonio Conte peut avoir marqué un tournant décisif dans l’aventure de l’entraîneur du Salento sur le banc Inter. Une attaque frontale contre l’entreprise, tirée par la veste, tirée et appelée pour répondre aux lourdes accusations qui partent de la zone de communication, passent par la direction et atteignent la propriété. Conte’s était un acte de défi et de rupture ouverte et sans demi-mesure, mais c’est l’aboutissement d’une saison au cours de laquelle il y a eu plusieurs moments de rupture avec le monde de l’Inter. LES 10 MOMENTS NON – Depuis juillet dernier, Conte n’a pas hésité à se plaindre avec des déclarations officielles et des conférences sur la gestion de l’équipe. Depuis lors, des défaites ou des épisodes désagréables suivaient toujours ou presque à la presse, l’ancien Chelsea et la Juventus. il a eu de nombreuses escalades qui l’ont convaincu de temps en temps de pointer du doigt contre les journalistes, les supporters, les clubs, le marché et même leurs propres footballeurs qu’il défend aujourd’hui contre le trafic d’épée. Nous avons choisi les 10 plus marquants qui couvrent une période de plus de 12 mois.

19 juillet 2019, avant la conférence de presse de l’Inter-Manchester United directement en tournée en Chine l’attaque du marché: « On est de retour sur la feuille de route. Des ambitions? Il y a, mais les faits et non les mots comptent … ».

20 septembre 2019, Première attaque contre la presse après la nouvelle du différend Lukaku-Brozovic et avant le derby avec Milan: « Je pense honnêtement qu’en général l’Inter fait toujours beaucoup parler dans les journaux et à la télévision, mais cela ne peut pas être une excuse. Les autres sociétés sont plus bon pour protéger. »

25 septembre 2019 deuxième attaque contre la presse: « Racisme? Il y a des articles sur le futur match entre l’Inter-Juventus et ils écrivent que je serai couvert d’insultes. Si j’étais dans un rédacteur de journal, je donnerais des coups de pied à ceux qui les ont écrits dans le cul ».

5 novembre 2019 après la défaite en Ligue des champions avec une attaque de Dortmund sur les managers et les joueurs: « Peut-être que certains managers sont également venus dire quelque chose. J’ai fait confiance à certaines choses, mais je n’aurais pas dû leur faire confiance. A qui dois-je demander de l’expérience à Sensi et Barella? ».

16 novembre 2019: une enveloppe contenant une balle pour Conte est remise au siège de l’Inter. L’entraîneur est mis sous escorte et annule par la suite les conférences de presse.

6 décembre 2019, après Inter-Roma, la première « conférence » arrive aux fans et la première référence à la « protection du groupe » qui manque à l’environnement.

10, 14 et 25 janvier 2020 une attaque nouvelle et continue contre la direction pour le manque d’investissements sur le marché: « Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. A part Inter les autres se sont tous ajoutés et non remplacés. L’entrée est claire: il n’y a pas d’argent à dépenser. « Les messages que vous envoyez ne sont pas clairs: il semble que nous ayons pris la moitié du Real Madrid. J’espère avoir de la patience et du temps pour travailler pour le bien de l’Inter. »

5 juillet 2020 post-ko avec Bologne premiers signes d’adieu: « Il est juste que tout le monde soit en discussion, moi y compris, sinon il est juste de prendre aussi d’autres décisions ».

10 juillet 2020 après le match nul avec Vérone revient le concept de respect du groupe, non défendu par la presse: « Le groupe est à moi parce que je l’entraîne (pas parce que je l’ai choisi). Il faut plus de respect ».

20 juillet 2020, l’attaque sur Marotta et Antonello pour les calendriers: « Si une gifle doit voler, l’Inter la prend toujours. Quand les calendriers étaient faits, les managers étaient distraits ».

Dans notre galerie tous les guillemets et les déclarations complètes, pour une relation de plus en plus usée et une fracture qui semble aujourd’hui irrémédiable.