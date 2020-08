Environ un demi-mille fans se sont réunis dans le parking extérieur de la ville sportive de Valence pour demander le départ du club de l’actionnaire maximum, Peter Lim, lors d’un appel organisé par la Curva Nord.

22/08/2020 à 20:11

CEST

.

Profitant du fait que Valence jouera cet après-midi, à 19h00, au stade Antonio Puchades, son premier match de pré-saison, avant Castellón, cette concentration a été appelée une heure avant d’avoir obtenu l’autorisation de la Délégation gouvernementale.

Participants déployés une grande banderole avec la mention « Lim go home », flanquée d’images de Lim et du président Anil Murthy à l’intérieur d’un panneau interdit, et des chants de « Peter va maintenant » et « Anil, scélérat, hors de Mestalla » ont été chantés.

Ces derniers jours, il y a eu des manifestations et des plates-formes contre la direction du club de Peter Lim, et même une plainte a été déposée par l’ancien réalisateur valencien Antonio Sesé contre l’actionnaire principal, le président et l’agent de footballeur Jorge Mendes, entre autres, pour administration déloyale, corruption et blanchiment d’argent.

Cet après-midi, il a été annoncé une autre concentration sur la Plaza del Ayuntamiento del Valencia organisé par ‘Salvem Nostre Valencia CF’ pour montrer également son désaccord avec la direction du club.