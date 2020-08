Le match de quart de finale d’aujourd’hui entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais sera la troisième rencontre entre les deux équipes. Ils se sont affrontés deux fois en phase de groupes: Lyon lors du premier match 2-1. Le deuxième match était un match nul 2-2.

City est favorisé pour remporter sa troisième et plus importante rencontre, mais nous savons tous qu’aucune victoire ne peut être tenue pour acquise. Sergio Aguero de City est absent pour le match avec une blessure au genou, donc Gabriel Jesus commencera probablement en attaque. Guardiola permettra également à Benjamin Mendy de revenir de la suspension pour renforcer sa défense.

De l’autre côté, Moussa Dembele devrait revenir dans la formation lyonnaise. Lyon a tout pour jouer: depuis que la Ligue 1 a annulé sa saison en mars, ils ont terminé à la 7e place et rateront la Ligue des champions – en fait, toute la compétition européenne – la saison prochaine à moins de tout gagner.

Lyon a éliminé la Juventus avec Cristiano Ronaldo. Peuvent-ils réussir le prochain revers contre Guardiola?

Informations sur le match

Emplacement: Estádio José Alvalade, Lisbonne, Portugal

Temps: 20 h 00 heure locale, 15 h 00 HNE

TV / streaming: Fubo.tv, Trouvez votre pays

Conseils pour commenter:

Si vous êtes un nouveau membre, n’hésitez pas à vous présenter. Nous sommes généralement très sympathiques! De plus, nous venons de toutes les régions du monde, alors ne vous sentez pas timide si vous venez d’un pays qui ne semble pas représenté sur le blog.

SBN tarde un peu à afficher de nouveaux commentaires. Actualisez régulièrement la page pour suivre la discussion, en particulier après les objectifs.

Les célébrations de but sont pour tout le monde à participer! Même si vous êtes en retard par rapport aux autres, continuez à répondre à l’appel le plus récent du nom du joueur. Même si vous avez manqué le premier appel, commencez simplement par le deuxième, et ainsi de suite.

Bien que les jurons soient autorisés dans des limites raisonnables, soyez poli avec vos collègues et évitez les obscénités gratuites. Le langage raciste, homophobe et misogyne n’est absolument pas autorisé.

Consultez notre fil de discussion pour débutants si vous avez d’autres questions. C’est à peu près ça. Auf geht!

