La finale de la Ligue Europa entre Séville et l’Inter Milan a lieu ce soir. Séville est le Real Madrid de la Ligue Europa qui l’a dominé ces dernières décennies, tandis que l’Inter veut juste une nouvelle coupe brillante pour faire bouger les choses dans le placard poussiéreux qu’ils appellent une armoire à trophées.

Les quarts de finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA débuteront avec deux matches vendredi et deux matches samedi. Les matchs de vendredi mettront Glasgow City face à Wolfsburg et l’Atletico Madrid face à Barcelone. Et nous pouvons tous les regarder!

Les quarts de finale sont diffusés dans divers endroits cette année, la plupart des clubs conservant le droit de diffuser les matchs – gratuitement – sur leurs chaînes YouTube et / ou sur le site Web de leur club. UEFA.tv diffusera également les matchs dans certains pays. Une fois que les liens YouTube seront disponibles, ils seront publiés dans cet article.

Le match le plus marquant de la journée est sûrement l’Atletico affrontant le Barca. Les Catalans ont remporté la Primera Division 2019/20, prenant le règne de quatre ans d’Atleti en tant que champions. Ce sera une affaire serrée avec les deux équipes peu susceptibles de bouger facilement.

Malheureusement pour Glasgow City, les choses pourraient devenir moche lors de leur match contre Wolfsburg. Les champions en titre de Bundesliga sont deuxièmes après Lyon à travers l’Europe ces dernières saisons et chercheront très certainement à faire travailler rapidement leurs adversaires écossais.

Samedi nous apportera deux autres matches avec Arsenal face au Paris Saint-Germain et NOTRE TRÈS PROPRE Le Bayern Munich affronte les batteurs du monde Lyon.

Glasgow City vs Wolfsburg – Informations sur le match

Emplacement: Stade Anoeta, San Sebastián, Espagne

Temps: 18 h 00 heure locale, 12 h 00 HE

TV / streaming: Fubo.tv, UEFA.tv, Trouvez votre pays

Atletico Madrid vs Barcelona – Informations sur le match

Emplacement: San Mamés, Bilbao, Espagne

Temps: 18 h 00 heure locale, 12 h 00 HE

TV / streaming: Fubo.tv, UEFA.tv, Trouvez votre pays

