CAPRI (NA). La campagne d’achat pour le Racing Capri FC, le partenariat insulaire engage deux autres joueurs qui vont renforcer le service arrière et l’attaque. Entre les pôles vient Alfonso Sorrentinoen attaque Antonio Accardo, tous les deux vingt et un.

Ph Racing Capri, Antonio AccardoPh Racing Capri, Alfonso SorrentinoDOUBLE SUR LE MARCHÉ

Sorrentino est une promotion de 1999 qui a grandi parmi les équipes de jeunes d’Avellino et de la Juve Stabia, dans son cursus d’expériences en amateurs avec Grumentum, Gragnano et Sarnese. Lors de la dernière saison, il a défendu le but de Vis Ariano Calcio en Excellence, clôturant le championnat en troisième position. Accardo, quant à lui, est un ailier offensif né en 1999, qui a grandi dans les équipes de jeunes Savoy et Mariano Keller, puis expérimenté dans le championnat National Allievi Lega Pro de L’Aquila. Au cours des dernières saisons, le championnat Berretti avec Paganese et Casertana, la Serie D fait ses débuts avec Portici et Nocerina. La saison dernière avec Gragnano Calcio, en Excellence. Les deux joueurs ont signé le contrat en présence du président Morris Pagniello, du directeur sportif Enzo Vito et du directeur technique de l’académie, Fernando Morientes.