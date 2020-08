BOURNEMOUTH, Angleterre (AP) – Le manager de Bournemouth, Eddie Howe, a quitté le club après sa relégation de la Premier League.

Howe était le deuxième entraîneur le plus ancien du football de la ligue anglaise après avoir entamé son deuxième séjour au club de la côte sud en octobre 2012 et le conduire en Premier League en 2015.

Bournemouth a déclaré que Howe, qui a également joué plus de 300 fois pour le club, partait par «consentement mutuel».

« Ayant passé un total de 25 ans avec le club en tant que joueur et manager, cette décision – prise avec le club – est l’une des plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre », a déclaré Howe. «Cependant, même si l’affection et l’amour que j’ai pour ce club de football resteront toujours, nous pensons collectivement que le moment est venu pour le club d’aller dans une nouvelle direction.

«Bournemouth sera toujours dans mon cœur, mais je crois fermement que le moment est venu pour le club de changer. Je me suis toujours assuré que chaque décision que j’ai prise en tant que manager était dans le meilleur intérêt du club et de ses supporters, et ce n’est pas différent.

Robin Jones / AFC Bournemouth / .

Howe a gardé Bournemouth dans les ligues professionnelles après avoir pris les commandes en 2008 et maintenu l’équipe au quatrième rang. Après avoir rejoint Burnley en 2011, il est retourné à Bournemouth l’année suivante

« Il est tout simplement une légende de l’AFC Bournemouth, ayant contribué à transformer l’identité et l’histoire du club », a déclaré le directeur général Neill Blake. «Moi-même, notre propriétaire Maxim Demin et la gratitude et l’appréciation du conseil pour les réalisations d’Eddie ne peuvent et ne seront jamais sous-estimés.

«Une décision comme celle-ci ne peut être prise à la légère, c’est pourquoi cela a été longuement débattu ensemble ces derniers jours. C’est encore plus difficile compte tenu de notre étroite amitié personnelle. Nous souhaitons bonne chance à Eddie pour tout ce que l’avenir nous réserve et espérons qu’il passera du temps bien mérité et bien mérité avec sa famille.