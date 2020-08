Le Belge Eden Hazard a choisi comme objectif de rêve son entraîneur actuel au Real Madrid, « la volée de Zinedine Zidane » en finale de la Ligue des champions 2002 contre le Bayer Leverkusen.

Si Hazard pouvait choisir d’être le protagoniste d’une partie de l’histoire de la Ligue des champions, il se retrouverait avec la marque de son entraîneur: «Il est facile de choisir, celle de Zinedine Zidane en finale des Champions contre Leverkusen. Il fait volée avec la gauche, à l’équipe et au revoir », a-t-il déclaré dans des déclarations à l’UEFA.

Parmi ceux qui à ce jour, il a marqué dans la compétition la plus prestigieuse au niveau des clubs, Hazard reste avec le premier qu’il a réussi à défendre Chelsea.

« Je n’ai pas marqué beaucoup mais je pense que je vais garder mon premier but (contre Schalke en 2013). Le premier est toujours spécial. C’était un super match, nous avons joué un jeu fantastique. Il aurait pu et aurait dû passer le ballon à Fernando Torres, mais Je l’ai fait moi-même, donc j’ai eu la chance de rentrer le ballon. Torres attendait de terminer son triplé, donc c’était de ma faute … désolé, Fernando », a-t-il plaisanté.

Lors du choix des meilleurs buts de la compétition, Hazard a fait un clin d’œil avec Cristiano Ronaldo et Gareth Bale se souvenant de leurs Chiliens. « Il y a deux ans, Cristiano était contre la Juventus. Quel but. Gareth Bale contre Liverpool lors de la finale 2018 était également très bon. »

Le retour de la Ligue des champions est un moment spécial pour tous ses protagonistes, comme Eden l’a reconnu: « Je ne peux pas y croire. Le monde, les gens, ont besoin de voir le football. Cela vous donne du bonheur, c’est pourquoi nous aimons tous le football. Je pense qu’ils l’ont déjà fait. passé des mois sans la Ligue des champions, sans matches de ce niveau. Les gens veulent juste voir ça. »

Dépêchant les dates pour trouver son meilleur niveau et surmonter la chirurgie de la cheville qui l’a empêché de briller au retour du football, Hazard reconnaît qu’il est le profil d’un footballeur qui aime inventer sur le terrain et être considéré comme un meilleur assistant qu’un buteur.

« Dans mon esprit, je ne pense pas seulement à marquer des buts. Certains joueurs ne pensent plus qu’à marquer. Je suis plus du genre de joueur qui peut créer des choses. C’est pourquoi j’aime dire que je suis plus un assistant qu’une machine à marquer des buts. Je préfère donner des passes décisives, mais j’aime aussi le sentiment que vous donner un beau but, un but de dernière minute et gagner le match à la fin vous donne », a-t-il déclaré.

