C’est un Rocco Commisso déterminé ce qui apparaît sur les microphones de Sky Sport après son dernier match de Serie A Fiorentina, a gagné 3-1 à Ferrare contre Spal. Le président violet a parlé du marché et au-delà.

L’avenir de l’Église

«Eglise toujours en Fiorentina? Esperons-le. Il peut faire ce qu’il veut, l’essentiel est que s’il s’en va, nous obtiendrons ce que nous demandons à la caisse. J’espère qu’il reste, mais s’il veut partir, ils doivent lui payer ce que nous lui accordons, à nos conditions ».

Confirmation et objectifs d’Iachini

«J’ai reconfirmé Iachini car j’ai apprécié son travail, depuis son arrivée à la place de Montella nous avons eu la meilleure défense du championnat. Nous voulions terminer le championnat sur le côté gauche de la table et nous l’avons fait. C’était une année de transition, nous voulions faire mieux que l’an dernier et nous l’avons fait.

«Le deuxième concept est d’être sur le côté gauche du classement et ensuite de pouvoir gagner quelque chose dans le futur. Rester aussi haut que possible sera notre mission. Je tiens à remercier tout le monde, des médecins aux techniciens en passant par les physiothérapeutes. Peut-être que nous étions l’équipe la plus touchée par Covid en Italie. Je suis heureux et souhaite que les enfants partent en vacances et s’amusent. «

La question de la scène

«Nouveau stade? Cette histoire dure depuis plus d’un an maintenant. Personne n’a apporté l’argent que j’ai apporté en Italie lors de ma première année en Italie: je vise à faire du stade et du centre sportif, c’est mon objectif mais c’est important pour le pays, surtout dans cette situation économique, car je donnerais des emplois. Ce serait bien s’ils nous laissent investir. «