Via Maurizio Sarri, à l’intérieur d’Andrea Pirlo. En attaque, cependant, les plans ne semblent pas changer particulièrement. Il faudra ratifier définitivement la permanence et la coexistence de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, puis remplacer Gonzalo Higuain, et enfin ajouter un quatrième attaquant. Dans tous les cas, un avant-centre, au moins un, est nécessaire. Et pour le moment, les hiérarchies n’ont pas changé. Ce qu’ils aiment le plus semble être Raul Jimenez, mais sans un acte de magie de Jorge Mendes actuellement il ne peut y avoir les bonnes conditions pour le Mexicain de Wolverhampton. Arek a déjà dit oui à la Juve Milik, bien que l’accord avec Naples n’existe toujours pas entre l’évaluation et le choix des homologues (Federico Bernardeschi ne convainc pas Gattuso et a récemment vendu les droits d’image à Roc Nation, l’accent est désormais mis sur Luca Pellegrini). Et puis il y a Alexandre Lacazette, une piste actuellement plus praticable. Avec la Juve qui a tenté de se resserrer ces jours-ci. LA SITUATION – L’accord avec le joueur ne semble pas un problème, l’idée est née des agents Lacazette. Évalué et approuvé par le personnel de transfert de la Juventus. Un attaquant qui attaque en profondeur comme lui, capable de défendre le ballon et de jouer son dos sans être un panzer, fait partie de la liste des attaquants imaginée par Pirlo. Avec Arsenal définitivement ouvert à la vente, la négociation (également) avec la Juve a commencé. Evaluation pas impossible, en effet. Mais surtout il y a une ouverture pour évaluer les contreparties techniques: si l’engagement de Willian refroidit (mais n’éteint pas) l’hypothèse de Douglas Côte est Bernardeschi, La Juve tente d’insérer le Daniele habituel Rugani O Cristian Romero considérant la recherche historique d’une centrale électrique par les Gunners. Le match ne fait que commencer, Lacazette est bien plus qu’un simple outsider au casting des attaquants des Bianconeri.