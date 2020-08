POZZUOLI (NA). Après 11 ans, Michèle D’Auria fait partie de la famille de Rione Terra. Un retour fortement souhaité par le directeur sportif du Phlegraean Carmine Ennio, jouera le rôle de directeur du club la saison sportive prochaine.

RETOUR À LA MAISON

La première expérience de Michele avec la Rione Terra remonte à la saison 2002/2003, 7 années complètes avec une victoire au championnat. Voici les premiers mots sur le retour au personnel des Puteolans: «J’arrive dans une société composée principalement de personnes respectables, où le respect mutuel et le professionnalisme sont à la base. Lorsqu’on m’a demandé de contribuer à la croissance d’un tel projet tourné vers l’avenir, ayant connu les composantes de l’entreprise pendant 20 ans, je n’ai pas hésité à accepter. Pour ceux comme moi qui aiment le football par passion et sans but lucratif, concevoir sans improvisation, c’est l’environnement idéal. Ensemble avec Diesse Ennio et le personnel, nous travaillons tranquillement pour permettre à Monsieur Giovanni Iodice d’atteindre l’objectif que nous nous sommes fixé. Voici des personnes sérieuses et préparées, et pour cette raison je n’ai pas hésité à m’impliquer, je veux apporter ma contribution pour une croissance d’un projet qui ne se terminera pas à court terme « .