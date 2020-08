Londres, ANGLETERRE – 26 JUILLET: Troy Deeney de Watford réagit lors du match de Premier League entre Arsenal FC et Watford FC à l’Emirates Stadium le 26 juillet 2020 à Londres, en Angleterre. Les stades de football en Europe restent vides en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne le déroulement de tous les matches à huis clos. (Photo par Julian Finney / .)

Alors qu’une campagne de Premier League 2020/21 bourrée d’action tirait à sa fin le mois dernier, elle a confirmé les trois clubs relégués. Watford et Bournemouth ont vu leur statut de premier plan leur être enlevé au cours d’une dernière semaine de match passionnante. Cependant, Norwich City était lié au championnat bien avant le dernier jour. Une redoutable reprise du football a vu les Canaries reléguées avec trois matchs à perdre.

Un match nul s’est avéré suffisant pour Aston Villa, qui a évité de justesse la chute avec un point à West Ham United. Watford s’est battu à mort, mais une défaite 3-2 a mis fin à leur séjour de cinq ans dans l’élite du football anglais. Pour Bournemouth, une rare victoire 3-1 à l’extérieur à Everton signifiait que les Cherries comme Watford étaient à un point de survivre.

Les trois clubs relégués doivent maintenant faire face à la tâche difficile de garder leurs équipes ensemble pour la campagne du championnat. Bournemouth et Norwich font face à des difficultés particulières, avec une spéculation croissante sur les acteurs clés. Les paiements de parachute que ces clubs devraient recevoir signifient que les clubs confrontés à la baisse n’ont pas désespérément besoin de vendre leurs meilleurs talents. Cependant, cela n’empêchera pas les offres d’arriver.

À quoi s’attendre des trois clubs relégués de Premier League la saison prochaine

Watford

Vladimir Ivic est devenu le cinquième directeur en une année civile à prendre en charge Watford lorsqu’il a été nommé récemment. Les licenciements controversés du club basé dans le Hertfordshire se sont poursuivis alors que Watford était relégué au championnat. Après cinq ans en Premier League, les Hornets se prépareront pour une saison au deuxième rang de l’Angleterre.

Des victoires consécutives en juillet ont vu Watford déplacer six points de la chute et commencer à se sentir beaucoup plus à l’aise. Cependant, trois défaites consécutives, associées à une excellente forme d’Aston Villa, signifient que Villa a dépassé ses homologues de la relégation.

Bien que Watford semble en meilleure position que les autres clubs relégués, des rumeurs entourent encore certains des joueurs clés de Watford. Danny Welbeck et Abdoulaye Doucoure sont au cœur de la plupart des ragots sur les transferts. Welbeck est devenu une cible pour Southampton après la nouvelle de la clause de libération de l’attaquant de Watford. Pendant ce temps, Doucoure est surveillé par Everton, qui cherche à renforcer son milieu de terrain à la poursuite d’une poussée européenne la saison prochaine.

En termes de recrutement de joueurs, il est difficile de prédire comment Ivic recrutera cet été. Watford a une équipe relativement excellente pour le championnat. Ils ont un mélange de personnalités expérimentées qui ont été impliquées dans la Premier League et ont été promues au championnat. Les Hornets ont également plusieurs jeunes joueurs talentueux et désireux de jouer au football en équipe première.

Prédiction 2020/21: Promu comme champion

Même si Watford perd plusieurs joueurs clés, ils ont toujours une excellente équipe. Les Hornets se concentreront sur le retour direct en Premier League et ce ne serait pas une surprise de voir cela se produire. Si Ivic peut s’installer rapidement, son équipe de Watford se battra certainement pour le titre.

Bournemouth

Une nouvelle surprenante a émergé de Bournemouth début août quand Eddie Howe est parti après 25 ans au club. Bien qu’un certain nombre de noms de haut niveau soient liés au poste, c’est le directeur adjoint de Howe, Jason Tindall, qui a reçu le poste.

Les Cherries ont déjà perdu Nathan Ake contre Manchester City, et beaucoup suivront probablement. L’international gallois David Brooks a fait l’objet d’un déménagement à Old Trafford. L’international anglais U21 Lloyd Kelly a également attiré l’attention de Liverpool. Il sera difficile pour Bournemouth de garder la main sur ces deux-là étant donné le profil et la puissance financière des deux clubs.

Malheureusement pour les Cerises, la spéculation ne s’arrête pas là. Les attaquants Callum Wilson et Joshua King ont également été liés à un éloignement de la Vitalité. Le duo mortel était directement impliqué dans 10 buts chaque saison dernière, plus que tout autre joueur de Bournemouth. Un autre joueur que les Cherries n’auront pas la saison prochaine est Ryan Fraser. L’écossais est devenu un vrai talent sous Eddie Howe mais après l’expiration de son contrat en juin, Fraser sera à la recherche d’un nouveau club.

Cette fenêtre de transfert modifiera considérablement ce que les fans de Bournemouth attendent la saison prochaine. Si le club est dépouillé de son talent, les Cherries devront être intelligents dans leur recrutement la saison prochaine. La capacité de Bournemouth à repérer dans les ligues inférieures et à développer des joueurs pour devenir des habitués de la Premier League a été incomparable ces dernières années. Avec une bonne structure en place à Bournemouth, on s’attend à ce que cette notion se poursuive pendant de nombreuses années.

Une saison en Championnat pourrait également profiter à la progression des jeunes joueurs qui entrent dans la première équipe. Si certains joueurs partent, des joueurs comme Sam Surridge, Chris Mepham et Jack Stacey peuvent avoir plus de temps de jeu.

Prédiction 2020/21: finalistes des barrages

Ce n’est pas nécessairement une nouvelle direction sous Jason Tindall, mais c’est un nouveau chapitre dans la progression de Bournemouth. On s’attend à ce que ce soit une saison de transition pour les Cerises, mais le talent en profondeur que possède Bournemouth signifie que les fans devraient s’attendre à une campagne de promotion.

Norwich City

Les canaris semblaient voués à la relégation lorsque la saison a repris après la pause imposée par Covid. Norwich a perdu ses neuf matchs de Premier League depuis la reprise de la saison et a été relégué à juste titre avec trois matchs à jouer.

Norwich n’a pas subi de pression avec les grosses signatures qui se déroulaient autour d’eux à leur retour en Premier League. Le plan de Daniel Farke pour la Premier League était de jouer de la manière qui les a amenés là-bas. Cependant, l’amélioration de la qualité s’est avérée trop importante pour le club basé à Norfolk.

Les niveaux de compétition dans le championnat ont augmenté depuis que Norwich était dernier dans la division. La confiance de l’équipe étant faible après le mauvais retour du club dans la saison, la campagne 2020/21 ne sera pas facile.

Malgré un manque de puissance financière, Norwich a déjà réussi à utiliser efficacement le marché des prêts. Xavi Quintilla de Villareal et Oliver Skipp de Tottenham ont été recrutés pour ajouter de la qualité à l’équipe avant la saison débutant en septembre.

Prédiction 2020/21: Milieu du tableau

Semblable à Bournemouth, la saison de Norwich dépendra de leurs transferts sortants. Il sera difficile de garder certains joueurs avec le pouvoir d’achat des grands clubs. Norwich se concentrera davantage sur la construction d’une fondation dans la campagne 2020/21. Cela peut prendre quelques années pour revenir au sommet, mais en ne faisant pas exploser leur budget, il n’y a pas trop de pression sur le côté.

