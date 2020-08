LISBONNE, PORTUGAL – 15 AOÛT: Pep Guardiola, le manager de Manchester City, réagit lors du match de quart de finale de l’UEFA Champions League entre Manchester City et Lyon à l’Estadio Jose Alvalade le 15 août 2020 à Lisbonne, Portugal. (Photo par Alex Livesey – Danehouse / .)

Le match de quart de finale avec Lyon était censé être l’échauffement. Pep Guardiola et son Manchester City étaient censés passer à travers cela et organiser une demi-finale à succès avec une équipe assez brillante du Bayern Munich.

Au lieu de cela, la défaite a vu City abandonner la compétition en quart de finale pour la troisième année consécutive. Malheureusement, c’est devenu un peu un thème maintenant pour City. Ils ont l’air irrésistibles pendant les premières étapes de la compétition, mais lorsqu’il s’agit d’équipes d’un niveau légèrement supérieur, ils se détachent et ne parviennent pas à produire le même niveau de performance que lors des tours précédents.

Guardiola bricole un peu plus avec son côté ville

City et Guardiola ressentent cette sensation de naufrage familière

L’année dernière, c’est Tottenham qui les a éliminés de façon dramatique au stade Etihad, le but de Raheem Sterling à la dernière minute étant exclu par le VAR. L’année précédente, c’était Liverpool, qui avait produit un spectacle scintillant lors du match aller à Anfield pour mettre le jeu hors de la portée de City.

Il y avait un dénominateur commun à ces deux occasions. Dans les deux matches aller, avec City jouant à l’extérieur, Pep Guardiola a changé le système qu’il avait déployé avec tant de succès en championnat, dans le but de contrer la menace de l’opposition.

C’était pareil contre Lyon. L’équipe City de Guardiola s’est alignée dans ce qui était essentiellement un cinq arrière, Fernandinho se plaçant dans un trois défensif central. Devant eux, İlkay Gündoğan était assis aux côtés de Rodri, quittant City avec un troisième de Kevin de Bruyne, Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Le milieu de terrain énergique de Lyon nous a permis de voir très peu d’arrières, João Cancelo et Kyle Walker.

Une classe de désastre tactique de Guardiola

Guardiola a affirmé qu’il avait préparé son équipe pour faire face aux deux premiers de Memphis Depay et de Karl Toko Ekambi, car il n’avait pas d’arrière central pour les affronter dans un quatrième arrière. Sur la preuve de cela, il n’avait pas non plus les arrières centraux pour les affronter dans un dos à trois. Le premier ballon est venu après qu’un long ballon a mis Toko Ekambi derrière. Le deuxième est arrivé alors que le remplaçant Moussa Dembele a profité de la ligne haute de City.

Bien sûr, cela aurait pu être une histoire très différente. Si Raheem Sterling avait réduit sa chance à bout portant avec le score à 2-1, ou si Ederson n’avait pas laissé tomber un clanger quelques secondes plus tard, nous pourrions nous préparer pour une demi-finale Bayern vs City. Au lieu de cela, nous examinons pourquoi City a eu du mal à briser ses adversaires français pendant de longues périodes de match, et pourquoi leurs deux premiers ont pu trouver autant de place derrière la défense de Guardiola’s City.

L’heure du changement à City et à Guardiola?

De toute évidence, Guardiola est l’un des meilleurs entraîneurs à avoir honoré le football européen ce siècle. Son équipe de Barcelone a transformé le football et City a dominé la Premier League pendant deux ans, jouant un football sensationnel dans le processus. Mais ses équipes ont toujours réussi à jouer un football lisse, rapide et offensif. Pourtant, en ce qui concerne les huitièmes de finale de la Ligue des champions avec City, cela a changé.

Son équipe est meilleure que celle de Lyon, et elle était meilleure que celle de Tottenham l’année dernière aussi. Il faut se demander pourquoi Guardiola continue de bricoler sa tactique pour ces grands matchs. Nous ne verrions pas Liverpool changer de tactique dans ces matchs, nous ne verrions pas le Bayern changer.

Le contrat de Guardiola à City n’a plus qu’un an à courir, et il peut penser qu’après cinq ans, il veut un nouveau défi. Un an de plus suffirait-il pour remporter ce concours? Guardiola continuera-t-il à bricoler? Qui sait. Pour l’instant, l’attention doit se tourner vers la saison prochaine.

Photo principale

Incorporer à partir de .