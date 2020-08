droit exclusif

L’expérience avec Ravenne s’est terminée, monsieur Luciano Foschi il regarde autour de lui en attendant d’écrire une nouvelle page pour son avenir et en attendant qu’un nouveau projet se poursuive. Toujours attentif au football, le coach est vigilant sur le rush final du championnat B, où il brille Salvatore Esposito, qu’il a lancé dans le football professionnel.

À propos de cela et bien plus encore, Foschi a parlé aux microphones de TuttoMercatoWeb.com.

Une saison anormale avec Ravenne, qui est maintenant dans l’odeur du repêchage: quelle année était-ce?

« Je ne veux même pas parler de résultats ou d’avenir, ce sont des choses en soi, ce que je suis vraiment désolé de cette expérience, c’est que personne, depuis le 27 juin, n’a plus été entendu. La seule déception a été dans les relations humaines, en deux des années ensemble, nous avions beaucoup partagé, et cela me fait mal. Mais allons plus loin. «

Du présent au passé. Collaborateur de longue date de Domenico Di Carlo, que diriez-vous du coach qui réapparaît en Serie B?

« Mimmo revient dans les catégories qui lui appartiennent. Il est parti du bas et a bien fait en Serie A aussi, c’est un homme de terrain comme je le dis toujours, et il a ce qu’il faut pour amener Vicenza à A. Déjà dans la saison qui le mènera. le départ fin septembre, je pense que nous verrons le rouge et le blanc dans les zones supérieures du classement, dans le soi-disant côté gauche « .

Avec Di Carlo, il a partagé l’expérience de Chievo Verona: quelle équipe voyez-vous maintenant?

« Mon Chievo était celui de Pellissier, Luciano, Mandelli, qui jouent maintenant d’autres rôles, mais c’était toujours le Chievo de Campedelli. Après une mauvaise année, je suis heureux de les voir se battre à nouveau pour revenir en Serie A, un morceau de mon le cœur est là, et je les encourage « .

Parmi les clivensi brille Salvatore Esposito, qui s’est lancé l’an dernier à Ravenne, dans ce qui a été ses débuts parmi les pros.

« Je ne suis pas surpris de voir ce qu’il fait, il a la qualité pour atteindre le sommet, il est un potentiel pour la future équipe nationale. Après six mois de C, il s’est taillé une place importante en B, ne le précipitez pas car il fait son chemin, les jeunes ne doivent pas être chargés de responsabilités. Ses qualités techniques sont à la portée de tous, mais ce que vous ne voyez pas est une autre de ses grandes qualités, la détermination qu’il a à vouloir arriver: c’est une valeur ajoutée qui lui donne plus de vie « .

