Un point fixe. Après être devenu l’un pour le Napoli de Gattuso, Fabian Ruiz a l’intention de se reproduire en équipe nationale. Il a quitté la sélection espagnole en novembre 2019 avec un but, lors du 5-0 face à la Roumanie lors des éliminatoires pour les Européens, il le retrouve au vu des deux matches amicaux que joueront les Red Furies Allemagne est Ukraine les 3 et 6 septembre: le seul « italien » convoqué par Luis Enrique, un signal fort lorsque l’on considère d’excellentes exclusions comme celles de Pau Lopez est Luis Alberto. Point fixe pour l’Espagne mais, a-t-on dit, aussi pour Napoli qui a des idées claires sur lui: il ne sera pas vendu et restera disponible pour Gattuso pour la saison prochaine. Une décision dictée par divers facteurs, surtout la volonté de ne pas trop dénaturer un département qui perdra déjà dans la prochaine fenêtre de marché Allan, destiné à la vente. Et pas seulement: il y a un projet à moyen-long terme déjà élaboré sur Fabian. ENTRE MARCHÉ ET RENOUVELLEMENT – Ce n’est pas un mystère que l’ambition de la classe ’96 est de rivaliser avec un grand joueur du football européen, peut-être en rentrant chez lui, où Barcelone et particulièrement Real Madrid ils ont déjà exprimé leur appréciation pour l’ancien Betis. Ces intérêts ne se sont toutefois pas transformés en poussées concrètes, compte tenu du mur érigé par le président italien De Laurentiis qui a toujours demandé pas moins de 80 à 90 millions d’euros pour sa carte. Continuez ensemble alors, avec le perspective de prolonger également le contrat qui lie désormais Fabian à Naples jusqu’en 2023, portant la nouvelle échéance à 2025 avec ajustement du salaire. Une idée et une intention communes, mais sans hâte: les contacts se poursuivent, mais la société napolitaine a donné la priorité à d’autres situations plus urgentes, comme les ventes ou les contrats de Maksimovic est Hysaj. Un renouvellement cuit lentement donc, pour pouvoir garantir à Napoli une position de force dans une éventuelle vente à évaluer en 2021 ou au-delà: car si le Barça et le Real endormissent le rêve de Fabian et qu’il ne ferme pas, De Laurentiis a des idées claires sur le chiffre pour lequel il pourrait renoncer à l’un de ses joyaux, une évaluation qu’il est prêt à défendre même avec un renouvellement important.