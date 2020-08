Federico Bernardeschi, né en 1994 à Carrare, est l’exemple parfait pour montrer combien il est facile, pour une promesse et un espoir du football italien et de l’équipe nationale, de devenir en si peu de temps l’ombre de lui-même et de se noyer dans son propre potentiel. Avant de réfléchir à quelles pourraient être les causes qui ont conduit à ce déclin rapide, il faut prendre du recul.

L’histoire

On est en 2003, Bernardeschi est repris par une équipe affiliée à Empoli et est amené

une Fiorentina, où il entamera sa longue carrière dans les équipes de jeunes qui le mènera à ses débuts le 8 septembre 2013 en Serie B avec le maillot de Crotone, où il marquera 12 buts en 38 apparitions. Après une excellente saison, il a été racheté par la Fiorentina et ramené en équipe première par Montella, à l’époque à l’aube de sa carrière d’entraîneur et de ses exploits.

L’année suivante, avec Paulo Sousa sur le banc et un maillot numéro 10 portant le

poids de Baggio, Rui Costa et Antognoni sur ses épaules, il trouve que le peloton devient régulièrement titulaire et pilier permanent de l’équipe portugaise, gagnant également son premier appel en équipe nationale senior. L’année suivante, il resta fermement sur le terrain de l’alto, s’améliorant de manière significative dans la phase de construction, et portant également le brassard de capitaine pour la première fois.

Bernardeschi, dans l’alto de trois ans, enflamme les Francs et les fans avec ses pièces et avec son

classe; gaucher pur et poli, il joue dans l’aile ou dans le trocart et fait des dribbles et

jeu affichant ses meilleures fonctionnalités. Il est le cerveau offensif de l’équipe, à ses côtés

les pieds commencent les actions et les plus grands dangers pour les adversaires. Il devient aussi un discret

spécialiste des coups de pied arrêtés et des pénalités. Il est clair pour tout le monde que le jeune Carrare

il s’améliore à tous égards, sa valeur augmente, les médias le félicitent, d’autres équipes le sollicitent et les meilleures années de sa carrière de footballeur semblent s’ouvrir pour lui.

Juventus

Puis, en juillet 2017, Federico Bernardeschi change d’équipe et se rend à Juventus pour 40

des millions. Les fans violets ne le prennent pas bien, ils le voyaient comme le nouveau Baggio et espéraient

que la même erreur n’a pas été commise par la société. Mais cette fois la question se pose

sinon, parce que Bernardeschi lui-même demande la vente, après avoir entendu la Fiorentina

trop étroit pour ses ambitions et son potentiel.

Il veut tout de suite faire le saut en qualité, aller dans l’Europe qui compte, gagner des trophées et peut-être prendre la vedette internationale. Le Carrare, gonflé peut-être trop par les médias, est convaincu qu’il est prêt pour un lieu comme la Juventus, un lieu qui demande de la persévérance, de la maturité footballistique, mais surtout des résultats en équipe et en individuel.

Les trois premières saisons à la Juventus sont discrètes, il retrouve un feeling avec Allegri qui l’apprécie

pour sa flexibilité et parvient à gagner son espace modeste, sans jamais entrer

parmi les propriétaires. Cependant, son rendement a énormément chuté, cette fraîcheur et

l’explosivité qui le caractérisait semblent s’estomper en lui. Il tombe aussi dans la phase de réalisation, il suffit de penser que lors de la saison 2016-2017 entre le championnat et les coupes il a marqué un total de 14 buts, et dans les 3 suivants la Juventus seulement 10. Il vit ces trois années certes pas négativement, mais sans jamais se démarquer ni faire le sauter dans la qualité que beaucoup, et probablement même lui-même, attendaient.

Chapitre Sarri

Avec l’arrivée de Sarri sur le banc de la Juventus, le déclin est rapide et vorace. L’amour ne fleurit pas, le style de jeu de l’entraîneur toscan n’est pas dans les ficelles des Carrarais qui finissent souvent sur le banc. La ductilité qui l’a aidé auparavant devient désormais une limite, car en tant que milieu de terrain offensif, il ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait et est fermé par Dybala, en tant qu’ailier, il est dépassé dans les hiérarchies par Cuadrado et Douglas Costa et en tant que milieu de terrain, il apparaît comme un poisson hors de l’eau, tactiquement amorphe et techniquement peu concluante. 15 000 minutes jouées et un seul but sont un butin trop mince pour ceux qui jusqu’à récemment étaient évalués à 40 millions et considérés comme une étoile montante du football italien. Qu’est-ce qui se cache derrière le crash de football de Bernardeschi? Le problème en premier lieu était la surévaluation médiatique et économique du joueur (un fléau malheureusement présent dans toute l’Europe).

Le pompage massif et l’infinité des éloges qui lui ont été adressés ont créé non seulement une attente très forte du public, mais aussi un manque d’humilité qui l’a conduit, de l’avis de certains, à faire le mauvais choix dans le mauvais moment. Bien sûr, la Juve est le rêve interdit de tous les jeunes joueurs, et il est également vrai que certaines occasions ne passent qu’une seule fois, mais c’est indéniablement un environnement difficile pour un jeune joueur qui n’a pas encore développé beaucoup de son potentiel. Resté à la Fiorentina un ou deux ans de plus, il aurait eu l’occasion de s’exprimer au mieux, de ressentir moins de pression de l’environnement et d’avoir une liberté de football presque totale au milieu du terrain. À la Juve, à l’exception de certains matches (comme l’Atletico-Juventus), il est clair que vous manquez de tranquillité et de clarté mentale, un problème qui dans une équipe mineure ne se serait pas produit, ayant toutes les opportunités de grandir calmement et la possibilité de faire des erreurs. .

Les raisons du déclin

C’est un problème qui s’étend à des dizaines d’autres joueurs, en fait cela se produit depuis

trop souvent pour qu’un joueur brillant se profile dans son équipe de rang intermédiaire inférieur et, une fois dans un grand, se retrouve assombri et étouffé. La raison est simple, dans une équipe avec des coéquipiers médiocres, le joueur en question représente le pivot de l’équipe, avec les autres en orbite autour de lui et le ballon toujours à ses pieds. Ensuite, lorsque vous changez d’environnement, et que vous vous retrouvez dans une équipe techniquement et tactiquement bien établie proche des champions qui prennent la première page du jeu, le jeune homme qui a fait des étincelles le premier se retrouvera en nette difficulté, étant lui qui devra orbiter et s’adapter à un autre compagnon. Ajoutant la pression écrasante et écrasante des journaux et des studios de télévision, la valorisation économique qui croît de façon exponentielle dans des contextes incomparables, l’échec d’une jeune carrière est annoncé.

En conclusion, une série d’événements directs et indirects ont conduit la classe de 1994 à faire peut-être

le pas le plus long de la jambe, mais les mauvaises saisons n’empêchent pas qu’il puisse

revenir sur scène dans les saisons à venir. Presque 26 ans, après tout, il est toujours

jeunes, et bien que rester à la Juventus semble difficile, le moment est venu de

Federico Bernardeschi pour revenir dans le jeu, peut-être dans une autre réalité, peut-être avec une autre

entraîneur. Ce n’est certainement pas le bon endroit pour le dire, mais ce qui est sûr, c’est que le talent ne le fait pas

manquant, même pas la jambe, encore moins de technique. Il doit améliorer sa mentalité,

continuité et positionnement tactique; mais surtout trouver une situation

sport qui le met à l’aise et dans les conditions pour bien faire, car il a ce qu’il faut

pour revenir briller, comme il y a 3 ans, les a tous.