MANCHESTER, Angleterre (AP) – Manchester City a signé l’ailier valencien Ferrán Torres pour son premier contrat de transfert estival.

Torres, 20 ans, a signé un contrat de cinq ans avec l’équipe de Pep Guardiola, qui a terminé deuxième de la Premier League.

« Chaque joueur veut s’impliquer dans des équipes offensives et Manchester City est l’un des joueurs les plus offensifs du football mondial », a déclaré Torres. «Pep encourage un style vraiment ouvert et agressif, ce que j’adore, et c’est un entraîneur qui a fait ses preuves dans l’amélioration des joueurs. Le faire superviser mon développement est un rêve.

«City a remporté de nombreux trophées au cours des 10 dernières années et j’espère pouvoir jouer un rôle dans la poursuite de ce succès.»