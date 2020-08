ROME. Voici le tournant tant attendu pour le sport italien, à partir de demain en vigueur le nouveau décret du Premier ministre qui rouvre partiellement les installations sportives au public. A partir du 1er septembre, en effet, les épreuves en extérieur seront autorisées en présence d’un maximum de mille spectateurs, tandis qu’à l’intérieur le toit a été fixé à 200 unités.

LA PRÉCISATION

Des cas exceptionnels sont également prévus dans le texte approuvé. En effet, si la manifestation sportive impliquait un nombre de spectateurs supérieur à celui fixé par l’arrêté du Premier ministre, il appartiendra au Président de la Région ou de la Province Autonome respective de définir un protocole spécifique qui sera ensuite analysé par la CTS. Tout cela réjouit clairement les fans de F1, de Moto GP, de tennis, de football professionnel et amateur, mais en général tout le secteur sportif italien. Clairement, à l’expiration de ce DPCM, il sera nécessaire d’analyser, avec la courbe de contagion en main, tous les aspects pour éventuellement assouplir encore plus les restrictions.

STOP QUARANTAINE OBLIGATOIRE

Un autre détail plus que révélateur est la suppression de la quarantaine obligatoire pour les personnes arrivant en Italie pour participer à des événements sportifs nationaux et internationaux. Evidemment, ces derniers devront subir les prélèvements habituels qui doivent donner des résultats négatifs, des prélèvements à réaliser dans les 48 heures avant l’arrivée en Italie.

EXULTER LA NLD

Feu vert aux entraînements de groupe, tournois et compétitions amateurs, même en présence du public. Le nouveau l’a établi DPCM confirmant l’intuition de la Ligue nationale amateur de réglementer les activités sur la base de l’application des ordonnances régionales. De cette manière, les entreprises du LND peuvent se réjouir, qui depuis un certain temps, à travers ses dirigeants nationaux et périphériques, se plaignaient du manque de mesures capables de garantir la reprise complète des activités, à l’image de l’amateur déjà réglementé par la réglementation régionale. Le DPCM établit que le participation du public pour un maximum de 1000 spectateurs en extérieur et 200 en salle pour les événements territoriaux. Cependant, toutes les mesures concernant l’espacement, les masques, la ventilation correcte des locaux intérieurs et l’obligation de mesurer la température ont été confirmées. Pour les événements à caractère national, les portes closes sont encore nécessaires pour le moment.

«Nous saluons le feu vert pour les entraînements de groupe, les tournois et les compétitions amateurs, même en présence du public. Un point important et attendu depuis longtemps pour la nouvelle saison sportive. Maintenant, nous sommes vraiment prêts à recommencer ». Ainsi, le président du C.R. Campanie Carmine Zigarelli.

«C’est une étape fondamentale vers le retour à la normalité – a commenté le président du LND avec satisfaction Cosimo Sibilia – Nos intuitions se sont confirmées, appuyées par notre coordination sanitaire, fondées précisément sur la nécessité de faire réglementer les activités du football amateur par des ordonnances régionales. Nous sommes maintenant vraiment prêts à recommencer ».