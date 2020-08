Cinq grand Prix et trente points d’avance. Des chiffres qui parlent de trois victoires, une deuxième et une quatrième place, causées par une pénalité. Si ce n’est pas une phrase, nous sommes proches. Le Championnat du monde de Formule 1 2020 semble avoir le même maître qu’il a eu au cours de cinq des six dernières saisons: Lewis Hamilton. Le champion britannique de Mercedes, selon les analystes de paris, semble avoir déjà clos la discussion pour le titre mondial étant donné qu’il est donné comme vainqueur, comme le rapporte Agipronews, avec une faible part au sol de 1,10. Mais qui pourrait contrer le phénomène anglais qui vole vers le septième titre mondial? Il semble n’y avoir que deux alternatives. Le premier est celui de l’intérieur et conduit à Valtteri Bottas. La Mercedes numéro 77, coéquipière de Hamilton, est sur le plateau à 10 en tant que futur champion du monde: s’il réussit l’exploit, Bottas serait le quatrième Finlandais à remporter le champion du monde de Formule 1 après Keke Rosberg, Hakkinen et Raikkonen. La troisième roue est le nouveau gagnant de Silverstone, Max Verstappen. Le titre du jeune Néerlandais de Red Bull, désormais le meilleur rival de Hamilton au classement, paierait les enjeux 12 fois. Le reste du groupe? Pratiquement pas reçu. Pilote Ferrari Charles Leclerc se joue à 75 ans tandis que son coéquipier Sebastian Vettel même à 200.