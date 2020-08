Levez la main si vous aviez imaginé que cela pourrait être la demi-finale des séries éliminatoires du championnat de Serie B. Alors que des carrés nobles et des équipes très fortes comme Empoli, Cremonese et Salernitana réfléchissent déjà à la saison prochaine, le nouvellement promu Pordenone est prêt pour le rendez-vous avec l’histoire . Sans un large public, sans stade, sans parachute et sans investissements fous, mais avec une organisation, un bon entraîneur et l’envie d’émerger; un but plus que mérité, en présence d’un Frosinone qui, théoriquement, devait monter directement, mais qui risquait de regarder les play-offs de chez lui jusqu’au bout. Le retour de Cittadella confirme cependant que la qualité compte dans les courses sèches et que ce sera donc un match ouvert à toutes sortes de pronostics.

COMMENT ARRIVE LE FROSINONE

Effectif complet pour monsieur Nesta qui, in extremis, récupère également Gori et Tabanelli qui pourraient trouver de la place dans les 45 secondes secondes. Considérant qu’au moins un des deux matches doit nécessairement être gagné, il ne peut être exclu qu’il y ait une attitude plus offensive. Il est difficile d’ignorer un tandem soudé et complémentaire comme celui formé par Dionisi et Novakovich, mais se passer de Ciano n’est pas facile et un 4-3-1-2 qui inclut le milieu offensif au détriment de Paganini, qui est sorti visiblement fatigué, ne peut être exclu. contre la Citadelle. En défense, tout sur Ariaudo, la colonne arrière qui a montré qu’il pouvait faire la différence dans les matchs décisifs. Haas, Rodhen et Maiello pourraient être les élus dans la médiane pour garantir la couverture et permettre au trio offensif de ne pas s’user en phase de non-possession.

COMMENT ARRIVE LA PORDENONE

Au championnat, le neroverdi a pavé Frosinone au match aller et a dominé le Stirpe en remportant «seulement» un match nul. Un précédent qui est de bon augure et qui insuffle du courage. Physiquement, les lézards verts sont mieux lotis, car leur adversaire a joué 120 minutes épuisantes cette semaine. Seuls trois joueurs disponibles en attaque: ce sont Bocalon, Ciurria et Candellone. Ce dernier devrait partir du banc et apporter sa contribution pendant les travaux. Les colonnes de l’équipe sont intouchables: Burrai, Pobega et Gavazzi donneront de la qualité à la manœuvre et essaieront de fournir des balles jouables en utilisant les espaces disponibles. Le défenseur Camporese revient dès la première minute.

