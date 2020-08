TRIESTE. Au stade Nereo Rocco à Campo I Playoffs de Serie B, demi-finale retour entre Pordenone est Frosinone, au match aller, le neroverdi a conquis le Stirpe grâce à un but de Tremolada. Le vainqueur défiera Spezia en finale, qui a éliminé hier Chievo Verona lors d’un retour.

DÉPART DU SUPER FROSINONE

Les Ciociari commencent très fort et à la 7e minute, ils prennent la tête avec un tir du pied gauche de Camillo Ciano, sur une passe décisive de Beghetto, une conclusion parfaite qui ne laisse aucune chance au gardien de but. Les invités sont doués pour déplacer le ballon, ils abordent mieux le jeu et se rendent toujours dangereux avec un droit de Rodhen, ce dernier alors à 15 ‘propice le doublage grâce à un rebond favorable et une passe décisive pour Novakovich qui devant Di Gregorio ne fait pas faux. Double claque pour les hommes de Tesser qui ne réagissent pas positivement aux buts de leurs adversaires. Au fil des minutes, les neroverdi augmentent leur pression et leur centre de gravité, une tentative imprécise de Ciurria puis une belle glissade de Gavazzi qui empêche Maiello d’atteindre une boule succulente en bordure de la surface. La première mi-temps se termine sur deux à zéro en faveur de Frosinone, un résultat mérité d’après ce que nous avons vu sur le terrain, mais Pordenone montre quelques signes de réveil dans la dernière partie de la fraction.

ATTAQUES PORDENONE PLEIN BIO

Prêt à partir, au début de la seconde mi-temps l’équipe locale proche du but: action fantastique des verts et noirs qui déplacent bien le ballon d’un côté du terrain à l’autre, centre d’Almici pour la tête de Bocalon qui ne cadre pas le but. Les hommes de Tesser ont été insidieux à la 56e minute mais la défense hôte s’est bien rapprochée de Pobega en bordure de la zone. Seul Pordenone sur le terrain en début de seconde période, les tentatives de Burrai, Bocalon et Tremolada, le gardien de but et la visée imprécise des attaquants neroverdi laissent le score inchangé. Une rafale de changements d’un côté à l’autre, interrompant temporairement le forçage des hôtes. A 71 ′, belle opportunité pour Pobega, tout seul sur le corner envoie un souffle à la droite de Bardi. Quelques minutes passent, et une belle opportunité arrive pour les invités, la tête de Paganini déviée mais Di Gregorio est réactif et envoie un corner, mais l’arbitre ne voit pas l’intervention du numéro un noir-vert. A 88 ‘excellent arrêt de Bardi, de la tête de Strizzolo qui appelle le Frosinone numéro un en prolongation. Essayez de frapper la formation hôte sur la contre-attaque, une opportunité gâchée par Ardemagni puis en pleine reprise des deux dernières occasions du match. A 95 ′ encore Squeeze sa tête, balle sur la barre transversale pas beaucoup, puis 60 ”plus tard Gori face à face avec Di Gregorio se laisse hypnotiser. Le match se termine deux à zéro, Frosinone grâce à une belle première mi-temps remporte la finale contre Spezia, pour Pordenone il reste l’amertume d’une seconde mi-temps où les nombreux gaspillages ont compromis la qualification pour la finale.