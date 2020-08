Jeu très attractif que nous aurons ce mardi 4 août lors de la grande Finale de la Championnat de la Ligue anglaise de football 2019-20 à la recherche du billet pour la Premier League, où le Fulham cherchera à revenir en première division, mais sera mesuré par Brentford qui veut clore cette campagne historique.

Hora et Cana Fulham contre Brentfordl

Campus: Wembley, Londres, Angleterre

Heure: 19h45 d’Angleterre. 13h45 du Mexique, de la Colombie, de l’Équateur, du Panama et du Pérou. 15h45 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. 11 h 45 PT / 14 h 45 HE aux États-Unis.

Canal: SKY Sports au Mexique et en Amérique centrale. ESPN en Amérique du Sud. ESPN + aux États-Unis.

Fulham vs Brentford en direct

La boîte de Fulham Il a fait une bonne campagne en terminant à la quatrième place du général, mais ils savent que tout dépend de ce qu’ils réalisent ce mardi, il n’y a pas de marge d’erreur.

Les chalets Cardiff City a été mesurée en demi-finale. Au match aller, ils ont gagné 0-2 au Pays de Galles, tandis qu’au retour à domicile, ils ont perdu 1-2, mais ils ont atteint la finale après avoir gagné 3-2.

Pour sa part, le Brentford Il a connu une saison historique en terminant à la troisième place, ils sont sur le point de revenir en première division après plus de 70 ans d’absence, mais ils savent que tout est défini ce mardi.

Les abeilles Ils ont eu une série très difficile en demi-finale de ce Playoff où ils ont mesuré Swansea City tombant 1-0 au match aller en tant que visiteurs, tandis qu’à domicile, ils ont réussi à vaincre 3-1 pour avancer avec un 3-2 global.

Comme il Fulham comme lui Brentford ils connaissent l’importance de ce match étant donné que les deux clubs veulent remporter la victoire qui leur permet de signer leur billet pour le première ligue, le gagnant aura son ticket, tandis que le perdant restera une autre campagne en deuxième division. À la fin du jeu, nous aurons le meilleur résumé, avec la répétition des buts et le résultat final. Fulham et Brentford.

Résultat: Fulham vs Brentford [Vídeo Resumen Goles] Championnat final 2019-20

Vidéo de résumé. Fulham 2-1 Brentford: