Deux des stars les plus frustrées du Real Madrid ne rejoindront pas le club pour son voyage à Manchester.

Gareth Bale et James Rodriguez ont été omis par Zinedine Zidane pour l’équipe de la Ligue des champions du Real Madrid qui tentera de renverser un déficit de 2-1 en huitièmes de finale contre Manchester City.

Bale et James, deux joueurs qui ont perpétuellement fait l’objet de questions de transfert à Zidane, sont de bonnes griffes pour la confrontation de vendredi à l’Etihad. Sergio Ramos, suspendu pour le match en raison d’un carton rouge qu’il a reçu à la fin du match aller en février, voyagera quand même avec l’équipe.

Les omissions ne feront pas grand-chose pour étouffer les spéculations sur l’avenir des deux joueurs, qui n’ont clairement pas été dans les bonnes grâces de Zidane. Quoi qu’il en soit, l’agent de Bale maintient que la star galloise se contente de jouer son contrat avec le Real Madrid, qui a encore deux saisons à courir, et ne cherche pas à partir. Tout cela, malgré le fait que le transfert dans un club chinois ait failli se concrétiser l’été dernier, seulement pour qu’il échoue.

« Gareth va bien. Il lui reste deux ans sur son contrat », a déclaré Jonathan Barnett à la BBC il y a deux semaines. « Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part.

« Il est toujours aussi bon que n’importe qui dans l’équipe. C’est à Zinedine Zidane de décider.

« Bien sûr, il y a eu de l’intérêt, mais il n’y a guère de club au monde qui puisse se le permettre.

« C’est une grande perte qu’il ne soit pas dans l’équipe du Real Madrid pour le moment, mais il ne partira pas. »

Bale a joué avec parcimonie après le redémarrage de la Liga, ne faisant que deux apparitions (un départ) alors que le Real Madrid a remporté 10 matchs consécutifs pour arracher le titre à Barcelone.

James, quant à lui, a joué encore moins que Bale après le redémarrage, faisant une apparition, un début contre la Real Sociedad. Il n’a fait que huit apparitions en championnat toute la saison et a fait l’objet de rumeurs de transfert constantes – la dernière le liant à un transfert de Crosstown à l’Atletico Madrid. La querelle personnelle de l’international colombien avec Zidane n’est pas un secret, le manager affirmant publiquement après une absence contre l’Athletic Bilbao qu ‘«Il voulait être exclu pour ses propres raisons. Les raisons sont entre nous et je ne vais pas vous en dire plus. «

Le Real Madrid ira de l’avant sans eux et les Ramos inéligibles, cherchant à poursuivre sa quête d’un 14e titre européen.

Man City a éliminé un déficit de 1-0 en seconde période avec des buts à cinq minutes d’intervalle au Bernabeu, avec Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne mettant la puissance anglaise à son avantage global. Le vainqueur se qualifiera pour affronter la Juventus ou Lyon en quart de finale, ce tour, les demi-finales et la finale se déroulant du 12 au 23 août à Lisbonne, au Portugal. En raison du rééchelonnement et du déplacement de la compétition en raison de la pandémie de coronavirus, les quarts de finale et les demi-finales seront des combats ponctuels au lieu des égalités globales.