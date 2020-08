Les visages des Atalantins à Lisbonne sont pétrifiés: ils ne peuvent pas croire que le rêve de leur première demi-finale s’est brisé sur la plus belle, à 90 ‘, quand ils réservaient déjà le vol du 18 août sur l’application Ryanair, pour y être à nouveau, même si en dehors du blindé Estadio da Luz, ne serait-ce que pour encourager l’équipe dans le 30 » dans lequel le bus entre dans le stade.

Ils avaient mangé exprès avant la course, ici à 20h, et ils avaient déjà la tasse de Sangria en l’air pour une acclamation historique et folle, quand le sandwich est resté indigeste. Mais le sourire qui a illuminé le visage pendant une heure et demie de ces cinquante intrépides bergamasques, trop amoureux de la Déesse pour rester à la maison, ne pouvait pas sortir à moins de 3 ‘. Et il n’a pas: déchirés entre l’incrédulité et l’orgueil, ils ont quand même choisi de célébrer.

« L’équipe était géniale, elle a montré de quoi elle est faite, il n’y a que pour remercier les garçons pour ce qu’ils ont fait l’année dernière », la pensée commune, révélée par Marcello et ses amis de Longuelo, un quartier de Bergame. La larme ne tombe pas car il y a trop de colère, puis on laisse échapper les applaudissements aux héros de la Déesse jusqu’à ce qu’on se décolle les mains, dans les poings sur la table pour chanter des hymnes pour ne pas te laisser tomber Oui, la Bergame de Lisbonne a célébré hier soir, applaudissant l’équipe à la sortie de Luz, déjà avec la tête et le cœur à un autre Champions. En espérant, cette fois, faire la fête depuis les gradins.

VOICI TOTO ET VIDÉO DE LA SOIRÉE VIVÉE PAR LES ATALANTINI À LISBONNE: