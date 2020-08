Après le «Zena», voici le «Kombat Pro 2021». Après le troisième maillot officiel, celui aux couleurs rappelant le jean présenté il y a deux semaines, Gênes a dévoilé ce matin à travers ses réseaux sociaux également le deuxième maillot que l’équipe portera la saison prochaine.

Un maillot créé avec la tradition à l’esprit mais dont le design est en fait résolument innovant, du moins pour le plus ancien club d’Italie. Le nouveau t-shirt extérieur est en fait entièrement blanc avec une bande rouge et bleue. Par rapport aux modèles précédents, cependant, la bande bicolore est centrée en place verticale plutôt qu’horizontal. Rossoblù est aussi le bord du col, sans cols. Sur la poitrine, sur les côtés du groupe, le logo officiel du club se détache à gauche et à droite celui du sponsor technique, le Kappa. Cette dernière marque est également présente sur les épaules et les manches.

Au dos du col, enfin, les mots «Le plus vieux club d’Italie», écrits en italique et en teinte bleue.