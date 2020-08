Dimanche prochain à 20h45, il aura lieu au Stadio Comunale Luigi Ferraris le match qui clôt la participation à la Serie A de la Gênes et le Vérone correspondant à la trente-huitième et dernière journée de Serie A.

Il Gênes arrive au trente-huitième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Sassuolo lors du match précédent par un résultat de 5-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont gagné dans neuf des 37 matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer 44 buts pour et 73 contre.

Pour sa part, Hellas Vérone a remporté la victoire contre SPAL lors de leur dernier match de la compétition (3-0), avec des buts de Faraoni et Dites carmin, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Gênes. À ce jour, sur les 37 matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté 12 et compte 47 buts marqués contre 48 buts reçus.

Concernant la performance en tant que lieu, le Gênes Ils ont gagné six fois, perdu 11 fois et fait match nul une fois en 18 matchs joués jusqu’à présent, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. Dans le rôle de visiteur, le Hellas Vérone a gagné trois fois, a été battu sept fois et a fait match nul huit fois dans les 18 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Gênes ajouter un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de GênesEn fait, les chiffres montrent cinq victoires en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté cinq matchs de suite à domicile contre Vérone. La dernière fois qu’ils ont joué au Gênes et le Vérone Dans cette compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Hellas Vérone il est en tête du classement avec une différence de 13 points par rapport à son rival. L’équipe de Aurelio Andreazzoli Il entre dans le match en dix-septième position et avec 36 points avant le match. Pour sa part, Hellas Vérone il compte 49 points et occupe la neuvième position du classement.