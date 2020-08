Getafe précipitera sa dernière option pour terminer le parcours aux positions européennes et affrontera Levante avec la nécessité d’obtenir une victoire qui leur permettra de jouer pour le continent la saison prochaine.

19/07/2020 à 10h22

CEST

.

Sans aucun enjeu pour Levante, l’équipe de José Bordalás dépend de lui-même pour terminer à la sixième ou septième place donnant accès à la Ligue Europa. Une victoire garantira votre classement dans les sept premiers, et tout autre marqueur pourrait vous laisser sans le prix souhaité.

Pour y parvenir, Getafe devra définitivement faire fuir la série de mauvais résultats qu’elle enchaîne depuis le retour de la compétition après la pause de trois mois provoquée par le coronavirus. Les données sont alarmantes: sur les dix matchs qu’il a disputés après son retour, il n’en a remporté qu’un, fait match nul cinq et en a perdu quatre, le dernier lors de la dernière journée contre l’Atlético.

Pour cette raison, les hommes de Bordalás ne peuvent plus se permettre d’échouer. S’ils gagnent, ils pourraient même être sixième et éviter les tours précédents si la Real Sociedad cliquait sur le Wanda Metropolitano. Et, s’il perd ou fait match nul, cela dépendra des résultats obtenus par Valence et Grenade, les deux autres candidats pour atteindre la septième position.

L’entraîneur de Getafe pourra récupérer un homme clé en défense, l’Uruguayen Damián Suárez, qui a purgé deux pénalités après la bagarre dans laquelle il a joué avec d’autres joueurs dans le tunnel des vestiaires après le choc contre Villarreal.

Il ne pourra toujours pas compter sur Xabier Etxeita, qui doit purger un autre match de pénalité pour les mêmes épreuves, tandis qu’Allan Nyom restera à Madrid après le carton rouge qu’il a reçu la veille lors du match contre l’Atlético de Madrid.

Le reste de l’équipe, 21 joueurs, dont les joueurs locaux Hugo Duro, Marcos Lavín et Florent Poulolo, se rendront à Valence pour participer à un duel clé dans lequel Bordalás pourrait aligner l’Uruguayen Erick Cabaco au centre de la défense et Jason Remeseiro au centre de la défense. zone droite du centre du champ. A l’étage, Jaime Mata est fixé et l’autre poste sera disputé par Ángel Rodríguez, Jorge Molina et Hugo Duro.

Pour Levante, le jeu est également marqué par la curiosité, puisqu’une victoire locale favoriserait les aspirations de Valence à se qualifier pour la Ligue Europa, bien que l’entraîneur Paco López ait clairement indiqué que la seule chose qui l’intéresse est sa propre équipe.

Paco López a été limogé en raison de la suspension de Jorge Miramón, expulsé contre le Celta à Vigo, et a confirmé qu’il garderait Koke Vegas, le gardien remplaçant qui a fait ses débuts à Balaídos jeudi dernier, dans les buts.

La perte de Miramón serait couverte, en principe, par Coke Andújar, tandis que Postigo ou Toño entreraient dans les onze de départ, bien que l’entraîneur valencien n’ait pas facilité l’appel.

Après s’être reposé à Vigo et son bon rôle depuis la reprise, Vukcevic serait dans la formation initiale avec Campaña dans l’axe central et la participation de Melero est inconnue, car malgré les minutes accumulées par Bardhi ou Rochina à peine a compté comme propriétaire.

Mayoral, dans ce qui serait son dernier match avec le maillot Levante avant de retourner au Real Madrid, semble avoir une place garantie dans l’équipe avec José Luis Morales comme compagnon.

– Alignements probables:

Raise: Koke, Coke, Vezo, Postigo, Toño, Campaña, Vukcevic, Rochina, Bardhi, Mayoral et Morales.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Cabaco, Olivera; Jason, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Jaime Mata et Hugo Duro.

Arbitre: De Burgos Bengoetxea (école basque).

Stade: Olímpic Camilo Cano

Heure: 21 h 00