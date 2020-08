NAPLES. Six buts marqués dans une saison où il a toujours été un protagoniste. Et maintenant un contrat a expiré le 30 juin qui le place au centre du marché des transferts. Le protagoniste de cette parabole est Giuseppe Giovinco, qui à l’aube des 30 ans est appelé à relever le énième défi professionnel: trouver une équipe qui a un projet gagnant et, pourquoi pas, viser la Serie B.

PROFIL CONTESTÉ

Toujours avec sa force rapide, sa vitesse et ces intuitions d’un vrai milieu offensif, l’un des derniers de la Serie C italienne, un numéro 10 à l’ancienne, l’un de ceux qui résolvent le jeu en un seul jeu et qui, quand il le faut, savent marquer. le but décisif avec des jeux d’une rare beauté. En ces chaudes journées d’été, le marché des transferts prend vie et de nombreuses équipes frappent à sa porte. Au premier plan se trouve le Ravenne, qui aimerait voir le joueur jouer toujours dans ses rangs et garantir ses performances. Mais au cours des dernières heures, deux autres demandes sont également apparues. Le premier vient de Casertana. L’autre de Juve Stabia: l’équipe de Castellammare di Stabia, actuellement active en Serie C comme Caserte, déménage à Giovinco. Enfin, ils ont également exprimé l’intérêt de Tarente, même si dans ce cas, le fait que l’équipe joue en Serie D pourrait peser.

LA PARABOLE DE JEAN

Pour Giovinco c’est donc un moment clé, il est à l’honneur et tout le monde le veut. D’un autre côté, il n’aime pas être le centre d’attention, il aime juste marquer des buts, ou encore mieux: envoyer ses coéquipiers sur le net. Mieux vaut s’éloigner de l’ombre encombrante de son frère. Un chemin qu’il suit avec son ami le procureur Paolo Tricoli et l’agence internationale Keyscout football. Nouvelles réalités dans sa vie: il a quitté l’ancien procureur, qui à l’époque représentait également son frère. Et maintenant, il est temps de démarrer un nouveau projet gagnant. Dans sa carrière, il y a eu des défis importants. Avec la Juventus, il avait remporté deux tournois de Viareggio en jouant dans les équipes de jeunes. Puis vint Carrarese, la première expérience chez les professionnels dans un club tout juste racheté par Buffon qui remporta le championnat. Puis l’année à Viareggio, où il a finalement trouvé sa place sur le terrain, en attaque, après avoir longtemps joué en outsider: la finale de la Coppa Italia a été atteinte (aussi) avec son doublé contre Pise. Une année mémorable, égale à celle de Catanzaro, celle du record de buts et probablement l’une de ses meilleures saisons. Puis vint Matera, avec les problèmes liés au non-paiement des salaires. Enfin, Imola et Ravenne lors de la dernière saison. Il a marqué de nombreux buts au cours de sa carrière. Mais il en choisit trois: cette année de trente mètres à Ravenna-Vis Pesaro, celui sur un coup franc à Pise-Viareggio qui lui a donné la finale de la Coupe d’Italie et le but à Catanzaro-Matera, alors qu’il jouait pour les Giallorossi.