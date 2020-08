Les quarts de finale de la Ligue des champions pourAtalanta sont presque sur nous. L’adversaire sera le PSG, qui débutera certainement comme le favori mais les Orobics voudront continuer à rêver et épater tout le monde.

Le président en a parlé et pas seulement Percassi dans une interview avec La Gazzetta dello Sport. Voici ses déclarations, dans lesquelles il a touché plusieurs clés: de Ilicic au futur de Gasperini.

Atalanta, Percassi: «Gomez est la force motrice. Je verrais le match avec les fans «

Voici la pensée de Percassi sur Champons:

«Je suis désolé pour la Juventus et Naples, tout d’abord. Mais elle a bien dit: étourdi parce qu’il est incroyable et fier. Tellement habilité: il va falloir essayer de faire bonne impression face à un escadron. Parfois, cela ne me semble toujours pas vrai. Mais ensuite, si je rationalise, je vois beaucoup de choses derrière: une structure d’entreprise que mon fils Luca est en train de valoriser, un excellent travail du staff technique et des super joueurs pour leur comportement, pas seulement sur le terrain ».

Un commentaire également sur la délicate situation ilicique:

«Je vais l’appeler avant et après le match: comme s’il y jouait aussi. Et j’espère le revoir sur le terrain pour le départ du prochain championnat. En effet, j’y crois ».

Sur l’avenir de Gasperini, cependant, le président a peu de doutes:

« Il est unique en inventant de nouvelles solutions et hier il m’a beaucoup rassuré: comme on dit à propos des joueurs, je l’ai bien vu à l’entraînement. Chargé comme il sait être. Je ne vois qu’un seul avenir, et je n’ai aucun doute: Gasperini, entraîneur de l’Atalanta. «