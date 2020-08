Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a un grand jour devant lui demain.

Le manager anglais Gareth Southgate devrait annoncer son équipe pour les prochains matchs de la Ligue des Nations contre le Danemark et l’Islande le jour où le joueur de 27 ans sera jugé par un tribunal grec pour des infractions présumées commises pendant ses vacances à Mykonos la semaine dernière.

Les rapports divergent quant aux accusations auxquelles Maguire sera confronté demain, certains affirmant que les accusations originales de voies de fait graves et de tentative de corruption d’un fonctionnaire ont été rétrogradées en délits, ce qui entraînerait une peine beaucoup plus faible. D’autres rapports affirment que les accusations de corruption sont toujours portées et qu’il y a théoriquement une chance que Maguire soit condamné à une peine pouvant aller jusqu’à sept ans et demi, bien que cela soit hautement improbable.

Ce sur quoi les différents commentaires semblent s’accorder, c’est qu’il serait possible d’acheter sa sortie d’une peine d’emprisonnement même s’il était reconnu coupable et condamné, dans le cadre d’un plan en Grèce pour réduire la surpopulation carcérale, aussi longtemps que sa peine était de trois ans ou moins.

Selon The Sunday Mirror, cela ne coûterait à Maguire que 90000 £ – environ une demi-semaine de salaire.

Cependant, Maguire a encore deux juges à affronter – ses managers pour le club et le pays, Ole Gunnar Solskjaer et Gareth Southgate, respectivement.

Les deux sont connus pour exiger un haut niveau de professionnalisme et de maturité de la part de leurs joueurs et tous deux ont maintenant une grande décision à prendre sur ce qu’il faut faire avec le défenseur le plus cher du monde.

Le Mirror affirme que Maguire discutera de son avenir avec Southgate au téléphone aujourd’hui avant que le patron des Three Lions ne prenne sa décision.

Avec de nombreuses autres options à sa disposition, il serait beaucoup plus facile pour Southgate de laisser tomber Maguire que pour Solskjaer, qui pourrait subir la pression des financiers du club pour garder son capitaine dans l’équipe afin de protéger son £ 85 millions de dollars et pour éviter au club d’avoir à trouver des fonds pour acheter un remplaçant pour lui.

Anthony Martial, Marcus Rashford et Mason Greenwood ont marqué plus de 60 buts à eux deux la saison dernière. Mais que savez-vous des autres attaquants qui ont joué pour les Red Devils au fil des ans? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir.