Commencez le jeu du Finale de la Ligue des champions entre lui PSG et Bayern Munich, qui sont mesurés (LIVE | LIVE | ONLINE) dans le cadre de la définition de l’UEFA Champions League. Les Bavarois sortent le couteau entre les dents, tandis que les Français – sur papier – attendent une contre-attaque pour en profiter dans les premières minutes de match. 90 minutes de crise cardiaque se jouent aussi bien dans l’attaque avec Neymar, Mbappé et Lewandowski, comme dans le but avec Keylor Navas et Neuer. Un super jeu.

Il rencontre, qui se jouera au stade Da Luz de Lisbonne, il est joué à partir de 2 heures de l’après-midi (heure péruvienne et 9 heures du soir en Espagne) et est diffusé dans toute l’Amérique latine à travers les signaux de Facebook Watch, FOX Sports et ESPN 2 LATAM. Alors que Movistar Partidazo et Mitele Plus sont les signaux commandés pour le correspondant en Espagne.

Bayern Munich c. PSG: alignements confirmés

Bayern Munich: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

PSG: Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Paredes; Neymar, Mbappé, Di María.

L’APERÇU DU MATCH.

Découvrez tous les incidents, les horaires, les canaux et les plus complets minute par minute par Depor.com. Vous pouvez profiter de ce match vibrant au stade Da Luz, au Portugal, en STREAMING à partir de 14h00. (Heure péruvienne) dans toute l’Amérique latine. Ne le manquez pas.

Dans un match qui s’annonce plein de buts, les deux PSG comme lui Bayern Munich Ils sortiront avec le meilleur de leur arsenal avec un seul objectif: gagner. Les Allemands arrivent comme favoris pour le match à Lisbonne, après avoir battu le Barcelone et Lyon en quarts et en demi-finales – respectivement – du tournoi. De leur côté, les Parisiens ont fait de même avec le Atalanta et RB Leipzig.

Les Allemands et les Français vont pour la gloire sportive, mais aussi pour un grand prix économique et ici nous vous donnons tous les détails du montant qui est disputé à Lisbonne. (Photo: Facebook)

Pour regarder le football en direct comme ce jeu, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous vous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la plus complète minute par minute de toutes avec des buts, des cartons jaunes, rouges et d’autres incidents. Soyez également accro à la transmission et à la narration des profils Twitter du PSG et Bayern Munich.

PSG contre Bayern Munich: horaires et chaînes

PAÍSHORACANALPerú2: 00 pmESPN 2 et FOX SportsMéxico2: 00 pmFOX SportsColombie2: 00 pmESPN 2 et FOX SportsEcuador2: 00 pmESPN 2 et FOX SportsBolivie3: 00 pmESPN 2 et FOX SportsChileN3: 00 pmESPN 2 et FOX SportsEcuador2: 00 pmESPN 2 et FOX SportsBolivia3: 00 pmESPN 2 et FOX SportsChileN3: 00 pmESPNES 2 and FOX SportsPorting 2 et FOX SportsVenezuela3: 00 pmESPN 2 et FOX SportsArgentina4: 00 pmESPN 2 et FOX SportsBrasil4: 00 pmESPN 2 et FOX SportsEspaña9: 00 pmMovistar Partidazo et Mitele Plus

Au cours de la dernière, l’équipe dirigée par Neymar et Kylian Mbappé a réussi à se qualifier d’abord pour la grande finale de la Ligue des champions après avoir battu le RB Leipzig 3-0 avec des buts de Marquinhos, Ángel Di María et Juan Bernat. Avant le PSG avait battu Atalanta, l’équipe de révélation du tournoi, dans un duel angoissant qui a fini par se définir dans le temps additionnel.

Avec la star brésilienne à son apogée et un Mbappe A 100% remis de leur dernière blessure, les Parisiens emmenés par Thomas Tuchel sur le banc rêvent de remporter la première Coupe d’Europe de leur histoire. En tant que DT du PSG, ce sera « le match le plus important » de sa carrière jusqu’à présent.

⏪🎥🔥 Aujourd’hui est une belle journée pour revivre la demi-finale #PSGRBL 💪 # WeAreParis ❤️💙 pic.twitter.com/zwAOoLxHxy – Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) 22 août 2020

«Nous sommes une véritable équipe. C’est incroyable. Nous sommes ici pour jouer la finale, pour gagner (le titre). L’équipe a fait preuve de qualité, de détermination, d’un bon mélange avec lequel nous avons mérité la victoire « , a estimé Tuchel, puis a battu Leipzig en demi-finale du tournoi. Avec un Angel Di Maria décisive, avec l’éclat de Neymar et une performance collective ronde, l’équipe de France s’est qualifiée pour la finale dimanche.

Par contre, dans la cire de l’avant, c’est le tout puissant Bayern Munich par Hansi Flick. Imposant du même score (3-0) que son rival ce dimanche, le PSG, les Allemands ont donné une classe d’efficacité contre Lyon mercredi dernier. Avec deux buts de Serge Gnabry et un de Robert Lewandowski, les Bavarois ont obtenu la dernière place pour la finale de la Des champions.

✉️❤ Lettre des joueurs de #FCBayern aux meilleurs fans du monde. « 𝑄𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 … » ✍ # MissionLis6on #MiaSanMia #UCLFinal pic.twitter.com/IOMGZH769J – FC Bayern München espagnol (@FCBayernES) 22 août 2020

Après avoir quitté Barcelone sur la route avec une victoire historique, l’équipe Flick a fait ses devoirs contre Lyon, qui a atteint les demi-finales après avoir éliminé Manchester City. Jusqu’à avant la finale à Lisbonne, Bayern Munich a cinq Ligue des champions dans son histoire, tandis que le PSG va pour la première dans ses 50 ans de création. Qui gagnera?

Duel d’entraîneurs: Tuchel vs. Feuilleter

Le PSG et le Bayern Munich jouent ce dimanche 23 août pour la grande finale de la Ligue des champions 2020: comment arrivent les entraîneurs? (Photo: Capture / @ FCBayernES)

PSG contre Bayern: alignements probables

PSG: Sergio Rico; Thilo Kehrer, Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Juan Bernat; Ander Herrera, Marquinhos, Leandro Paredes, Ángel Di María, Neymar, Kylian Mbappé. Entraîneur: Thomas Tuchel.Bayern Munich: Manuel Neuer; Kimmich, Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernández; León Goretzka, Thiago Alcántara, Serge Gnabry, Thomas Muller, Iván Perisic et Robet Lewandowski. Entraîneur: Hansi Flick.

