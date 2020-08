Un vent frais qui sent la mer et qui a l’air d’une entreprise: seulement cela goûtera Lisbonne les 26 joueurs Atalanta, barricadé sous très étroite surveillance dans leur hôtel de luxe vertical, à 7 minutes de l’Estàdio da Luz et au même numéro de l’aéroport.

L’humidité suffocante qui colle au peuple de Bergame ‘de hura e de hota’ à la mi-août, ici c’est juste un souvenir lointain, et qui sait si la météo sera également décisive demain soir dans le match sec contre le PSG. Tout à fait ambiance, fête et anticipation, que vous pouvez respirer ce matin entre l’Avenida de la capitale portugaise. Une ville qui se nourrit de poisson et de football 365 jours par an, fier d’accueillir le premier Final Eight de l’histoire de la Ligue des champions.

Si dans le stade de la lumière les stars Neymar et Gomez semblent moins briller sans les acclamations et les applaudissements de leurs supporters, ce sera une erreur. Car au-delà du squelette rouge de sa plante, le cœur battant de Lisbonne bat pour Atalanta-Psg. Une cinquantaine de partisans de la déesse qui ont déjà transporté leurs chariots Nerazzurri hier soir sur les hauts et les bas continus de la ville des champions.

Le premier arrêt est la vieille ville surplombant la mer, atteindre et demander un miracle à Saint Antoine, en haut d’un escalier qui ne fait pas peur, mais qui rappelle la montée européenne du plus petit des grands. Il y a beaucoup d’Italiens à Lisbonne, à la veille du match le plus important de l’histoire de Bergame, mais certains ont l’accent piémontais reconnaissable: «C’est l’été de toute façon, nous avons passé des vacances et nous n’avons jamais vu Lisbonne», disent-ils. La réalité est qu’ils ne pensaient pas vraiment qu’une française les baisait comme ça, et maintenant ils cherchent à se venger en encourageant la Déesse. Comme les trop nombreux vendeurs de rue portugais qui, tout en essayant de vous couper un bracelet en cuir et en corde, crient « Allez Atalanta, espérons que l’Italie passe! « .

Oui, où que vous vous déplaciez dans la ville, entre palais millionnaires et maisons délabrées les uns sur les autres, les auberges et les clubs annoncent la course de demain, et les courageux Atalantins qui sont venus jusqu’ici n’ont que l’embarras du choix. EST il y a aussi de nombreuses personnes de Bergame qui ont une maison permanente à Lisbonne il y a quelques années, après le transfert des grands-parents et des parents, pourquoi ici vous ne payez pas vos impôts de pension ou vous payez peu (10%).

Mais les maxi écrans entre les maisons colorées et les peintures murales du centre attirent peu les rêveurs atalantins, quiIls veulent respirer profondément dans l’entreprise face au PSG. C’est pourquoi ils ont déjà décidé que demain, à partir de 18h (nous voici une heure de retard …), ils orbiteront autour du stade Benfica, pour entendre l’hymne des champions et les cris de M. Gasperini qui a ordonné à Zapata de couler Navas.

Malheureusement, l’extérieur du stade sera également la destination de certains journalistes, car après les deux cas de coronavirus à l’Atletico Madrid, l’UEFA a pris du recul et soulevé encore plus les barricades: seulement 9 Italiens et 9 Français de la presse à l’intérieur du stade, tout le monde dehors. L’entourage de l’équipe ne peut pas mettre les pieds au-delà de la porte de l’hôtel, e vigiles massifs et menaçants ils éloignent les curieux. Rien n’est laissé au hasard, un autre positif et le château si laborieusement tenu s’écroulerait au sol: la conférence de presse recueillera les questions par voie électronique, les finitions sont blindées. Al Pina Manique, terrain d’entraînement réservé à la Déesse, il ne sert à rien d’y aller: un terrain lourd porte en fer barre l’entrée et si vous vous approchez trop près du positionnement du Papu, le garde le remarque immédiatement et vous ordonne de vous retourner, pas si amical.

Mais les Atalantins s’en moquent, ils sont déjà heureux comme ça aujourd’hui, autour de Lisbonne avec un cœur battant et un matelas intact parce qu’ils ne parlent pas de dormir ces nuits. Mais ils ne pensent pas vraiment à fixer des limites: il ne leur suffit pas que la Déesse soit la seule italienne parmi le top 8, ils la veulent dans le top 4. Au prix de voler et de rester à Lisbonne pour une autre semaine (la demi-finale aurait lieu le 18 août). En attendant, ils atteignent Eusébio da Silva Ferreira à l’extérieur du da Luz pour botter son Ballon d’Or. Un selfie que, quoi qu’il en soit, ils vont insérer dans le scrapbook, pour raconter un jour à leurs petits-enfants cet exploit impossible.