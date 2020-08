MADRID (AP) – L’ancien gardien de but de l’Espagne et du Real Madrid, Iker Casillas, a officiellement annoncé la fin de ses journées de jeu mardi, plus d’un an après son dernier match.

Casillas, 39 ans, était avec le club portugais de Porto mais n’avait pas joué en compétition depuis une crise cardiaque en mai de l’année dernière.

« Ce qui est important, c’est le chemin que vous parcourez et les personnes qui vous accompagnent, pas la destination vers laquelle cela vous mène », a déclaré Casillas sur Twitter. «Avec un travail acharné, vous arriverez toujours où vous le souhaitez. Je peux dire, sans aucun doute, que c’est le chemin et la destination dont j’ai toujours rêvé.

Casillas a déclaré que l’annonce de sa retraite était l’un des jours les plus «durs» et «les plus difficiles» de sa carrière.

Son contrat avec Porto a pris fin après que l’équipe a battu Benfica le week-end dernier pour remporter la Coupe du Portugal. Il n’a pas joué mais a célébré avec ses coéquipiers et a soulevé le trophée.

Casillas a rejoint Porto en 2015 après avoir aidé le Real Madrid à remporter cinq titres de champion d’Espagne et trois trophées de la Ligue des champions. Il a également aidé l’Espagne à remporter une Coupe du monde et deux championnats d’Europe.

Le Real Madrid a qualifié Casillas de «l’une des plus grandes légendes de notre club et du football mondial» et «le meilleur gardien de but de l’histoire du Real Madrid et du football espagnol».

«Aujourd’hui, l’un des footballeurs les plus importants de nos 118 ans d’histoire appelle cela un jour en tant que joueur professionnel, un joueur que nous aimons et admirons, un gardien de but qui a fait de l’héritage du Real Madrid plus grand avec son travail et son comportement exemplaire à la fois sur et en dehors. le terrain », a déclaré le Real Madrid dans un communiqué. «Il a été formé ici et a défendu notre maillot pendant 25 ans, devenant l’un de nos capitaines les plus emblématiques de tous les temps.

Casillas a disputé 725 matchs avec la première équipe de Madrid en 16 saisons, remportant 19 titres. Il a rejoint le club à 9 ans.

Avec Porto, Casillas a remporté deux titres de champion du Portugal, en plus de la Coupe du Portugal et d’une Super Coupe.

Il a disputé 167 matchs avec l’Espagne et remporté la Coupe du monde des moins de 20 ans.

Casillas cette année a envisagé de se présenter à la présidence de la fédération espagnole de football, mais a retiré sa candidature au milieu de la pandémie de coronavirus.