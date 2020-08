Portugais Cristiano Ronaldo a estimé qu’il est « temps de réfléchir » et de « prendre les meilleures décisions » pour que la Juventus puisse revenir l’année prochaine « plus forte et plus engagée que jamais », après l’élimination subie ce vendredi en huitièmes de finale de la Liga de Les champions main dans la main avec Lyon.

Christian a signé un doublé contre l’équipe de France et était sur le point de sauver une autre performance insuffisante de son équipe, mais n’a pu éviter un dur échec européen, qui a déjà provoqué le limogeage de l’entraîneur Maurizio Sarri.

« La saison 2019-2020 s’est terminée pour nous, bien plus tard que d’habitude et en même temps plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser nos moments forts et faibles, car penser de manière critique est le seul moyen de s’améliorer » , a écrit Christian Sur Instagram.

« Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde pour que nous puissions nous considérer comme l’un des meilleurs clubs du monde », a-t-il poursuivi.

ChristianLe joueur de 35 ans a exprimé sa satisfaction pour les 37 buts marqués pour la Juventus et sa confiance en sa capacité à continuer de croître saison après saison.

« Gagner une autre Serie A dans une année aussi difficile nous rend fiers. Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et onze pour le Portugal me fait envisager l’avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à m’améliorer chaque année », a-t-il écrit.

« Mais les supporters exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous. Et nous devons satisfaire le maximum de demandes. J’espère que cette brève pause nous permettra de prendre les meilleures décisions pour l’avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais », a conclu le Portugais.