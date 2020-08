Une semaine après avoir atteint «une percée dans les négociations» pour signer Jadon Sancho pour 70 millions de livres sterling, il est allé au pot pour Man United.

Soyez bref

C’est peut-être une coïncidence si un éminent écrivain centré sur Manchester dans chaque journal national a déclaré vers 19 heures lundi soir que Manchester United était toujours plein d’espoir de signer Jadon Sancho, mais ils étaient frustrés de devoir traiter avec des agents tiers, voulaient faire baisser le prix demandé et ne tomberaient pas dans le même piège coûteux qu’ils l’ont fait avec Alexis Sanchez.

Cela pourrait aussi avoir été un autre mémoire incroyablement transparent du club qui est repris mot pour mot dans de nombreux points de vente différents sans défi. Soit ou.

Pourtant, il est stupéfiant de savoir comment tous peuvent recevoir les mêmes lignes directement du club tout en étant si étrangement éloignés lors de l’interprétation de certaines informations.

Prenons le salaire de Sancho, par exemple:

«Le club souhaite proposer une offre hautement incitative d’une valeur de 220 000 £ par semaine. Mais Sancho tient plus près de 250 000 £ »- Le soleil.

« L’international anglais est la cible n ° 1 de United dans la fenêtre de transfert et a conclu des conditions personnelles avec le club sur un salaire de base d’environ 250 000 £ par semaine » – Le gardien.

« United ne veut pas payer à Sancho les 300 000 £ par semaine exigés par les représentants du joueur » – Daily Mirror.

Donc, il a déjà accepté un accord ou «tient» 250 000 £ par semaine, ou ses représentants demandent 50 000 £ de plus tandis que United offre 30 000 £ de moins?

Ils devraient probablement se parler.

Il existe également une confusion quant à la répartition des éventuels frais:

«La hiérarchie de United croit toujours qu’un accord peut être conclu – mais ils ne veulent pas payer plus de 70 millions de livres sterling pour le principal objectif d’Ole Gunnar Solskjaer» – Standard du soir.

« Les deux clubs sont encore très éloignés en termes de ce que vaut Sancho, 20 ans, United prêt à payer 80 millions de livres sterling pour lui, estimant que c’est un prix équitable sur le marché des transferts post-Covid » – Daily Mirror.

« United veut payer un montant initial de 90 millions de livres sterling (100 millions d’euros) en trois versements annuels et 18 millions de livres supplémentaires en add-ons liés aux performances » – Le gardien.

Un mouvement de 70 M £ / 80 M £ / 90 M £ pour un joueur sur 220 000 £ / 250 000 £ / 300 000 £ par semaine. Ces négociations semblent en fait un peu problématiques.

Revue de Sanch

Le prix du porte-parole journalistique le plus drôle doit cependant être décerné à Neil Custis. Alors que tout le monde se contredit, il se contredit exclusivement pour Le soleil.

«MANCHESTER UNITED est sur le point de décrocher Jadon Sancho dans le cadre d’un contrat record de 110 millions de livres sterling», il a écrit le 3 août.

«MANCHESTER UNITED n’a pas renoncé à débarquer Jadon Sancho», a-t-il écrit le 10 août.

Vous ne penseriez pas quand ils sont si proches.

« Mais United ne sera pas forcé de respecter la date limite de lundi prochain fixée par le Borussia Dortmund pour signer la superstar anglaise de 20 ans », a-t-il écrit le 3 août.

« Mais ils ont été frustrés par les revendications salariales du joueur et le refus du Borussia Dortmund de traiter directement avec eux », a-t-il écrit le 10 août.

Peut-être que s’ils se laissaient «intimider» pour recruter l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde et un objectif de club signalé pendant trois ans, ils ne seraient pas aussi «frustrés».

« Il y a eu une percée dans les négociations, les Diables rouges ayant forcé les Allemands à accepter des paiements échelonnés, avec 70 millions de livres sterling d’avance », a-t-il écrit le 3 août.

«United veut payer un montant initial de 70 millions de livres sterling qui pourrait atteindre 110 millions de livres sterling en fonction des honneurs et des apparences. Mais Dortmund veut plus d’avance pour l’ailier anglais de 20 ans », a-t-il écrit le 10 août.

Peu importe ce que Dortmund veut si United «a forcé les Allemands» à accepter ce qui a été proposé?

« Sancho signera un contrat de quatre ans, 220 000 £ par semaine, avec la possibilité du côté du club de le prolonger d’un an », a-t-il écrit le 3 août.

«Le club souhaite proposer une offre hautement incitative d’une valeur de 220 000 £ par semaine. Mais Sancho tient plus de 250 000 £ », a-t-il écrit le 10 août.

Ce «signe de volonté» était terriblement définitif, sans marge de manœuvre. Comment cela devient-il une «envie d’offrir» en sept jours?

Bien sûr, les choses changent, en particulier lorsqu’il s’agit de discussions de transfert de haut niveau entre deux parties qui pourraient avoir le sentiment d’avoir un effet de levier. Mais cela ne tient pas compte du fait que Custis a dit à tout le monde que l’accord était conclu et United avait gagné une semaine avant d’admettre que le contraire était plus proche de la vérité, le tout sans aucune explication.

C’est bien de se tromper. Mediawatch le fait assez souvent. Tout comme un site à moins d’un million de kilomètres d’ici. Mais au moins, acceptez et embrassez cela au lieu de prétendre être au courant alors que vous ne l’êtes clairement pas.

Trop VAR

Custis travaille d’arrache-pied, à son honneur. Il nous apporte le rapport de match de la victoire de United en Ligue Europa contre Copenhague. Mais ces deux paragraphes indiquent une tendance étrange:

« Les rediffusions ont montré que Greenwood était à un demi-mètre de hors-jeu lorsqu’il s’est accroché à la tête de Marcus Rashford et que le but a été exclu. »

Vous pouvez supprimer «un demi-mètre» de cette phrase et cela reste parfaitement logique. Ou vous pouvez continuer à alimenter sciemment une sorte de controverse.

Aussi pour deux hors-jeu dans la construction. VAR ne leur a rien «nié». Il a correctement appliqué les règles tout au long, même si vous souhaitez suggérer le contraire.

Coups de feu

Le soleil offrent également ce VERDICT de Richard Forrester dans le cadre de leur couverture de jeu. Il les a visiblement regardés peiner contre Copenhague et est arrivé à une conclusion en forme de Sancho:

Mais Dortmund veut plus d’avance et à en juger par la performance de ce soir, ils devraient s’attendre à un appel dès demain.

«L’équipe d’un homme qui a réussi 100 contre 1 pour remporter la Ligue Europa avant le coup d’envoi» est une autre «équipe qui n’a pas concédé plus d’un but lors de ses 28 derniers matchs européens, remontant à juillet 2018».

Franc maçon

Forrester nous dit également que « Wonderkid Mason Greenwood, qui a sans aucun doute le potentiel d’être meilleur que Sancho, sera l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe la saison prochaine ».

Pas s’ils, tu sais, signent Jadon Sancho.

Budget de la défense

Il vise ensuite une autre zone de l’équipe de United:

«Maguire, le défenseur le plus cher du monde, n’a pas le rythme pour faire face aux forces de frappe les plus pacifiques d’Europe.

Eh bien, les quatre arrières n’avaient littéralement jamais joué ensemble dans ce système jusqu’à lundi. Donc, s’ils «fuiraient des objectifs» ou non, cela n’est pas le problème. Ce n’était pas la défense de premier choix de United.

Il n’est pas le seul à prêcher la prudence. «Les Diables rouges semblaient tremblants à l’arrière» était aussi l’un des cinq points de discussion le Daily Mirror glané en regardant une équipe garder une feuille blanche pendant 120 minutes.

United a concédé trois buts de plus que Liverpool. Les champions ont-ils une «défense par corde» qui «fera fuir les buts»?

«Oh mon Dieu» du jour

Lit le dernier paragraphe de cette pièce athlétique sur Robinho:

«À Santos, ils ont produit une poupée Robinho à vendre aux fans. Robinho n’aimait pas ça: « C’est moche et ne me ressemble en rien. » Sa maison possède sa propre discothèque, avec des murs insonorisés. Il a 36 ans, s’amuse toujours, avec de la magie dans ses pieds et du bonheur dans son âme. Et, pour autant que City sache, il n’a plus jamais remis les pieds à Manchester. »