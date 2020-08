POZZUOLI (NA). À la maison Rione Terra Pozzuoli il reste peu de temps pour le début officiel de la nouvelle saison. Dernier week-end de détente pour les Puteolans qui se retrouveront sous les ordres de M. Iodice dès lundi pour commencer à préparer l’aventure 2021/22.

L’ANALYSE DIESSE

Essayez de faire le point sur le directeur sportif Carmine Ennio, qui présente la saison qui est sur le point de commencer comme suit: «Lundi, nous commençons cette nouvelle aventure après la fin de l’année dernière comme nous le savons tous. Mais à partir de la saison dernière, nous voulons recommencer, et le marché fait jusqu’à présent le démontre, la volonté était de consolider une équipe déjà compétitive et de repartir de là. En défense, nous nous sommes renforcés avec Giuseppe Parisi, au milieu de terrain nous avons mis la qualité et la quantité avec Antonio Granata. D’autre part, nous avons assuré l’éclectique Ennio Colesanti qui pourra jouer dans tous les rôles du front offensif et nous sommes prêts à annoncer d’autres nouvelles tout de suite. Sur le chapitre ci-dessous, nous tenons à remercier l’Asd Nunzio Di Roberto qui nous a donné l’opportunité de signer 2002 et 2003 avec de belles perspectives. L’actualité de la saison prochaine concernera également l’entreprise mais en septembre nous serons plus précis à cet égard. De toute évidence, la pandémie pèse également sur le début de la nouvelle saison, nous espérons pouvoir appliquer des protocoles qui assureront la sécurité des athlètes et du personnel « .

Photographie Carmine Ennio ph Panic