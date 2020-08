première ligue

Ils lui ont enfin eu du matériel! Alexis quitte United sans frais

Christian Felipe Amezquita Ortiz

03 août 2020, 15h38

L’attaquant chilien terminera une terrible étape dans les «Diables rouges» et fera face à de nouveaux défis.

Finies les magnifiques présentations avec Wenger’s Arsenal et les caméras qui suivaient ses présentations en détail chaque week-end, Alexis Sánchez ne continuera pas en Premier League comme l’a révélé la presse italienne.

Rappelons que l’ailier chilien est arrivé à Manchester United en tant que signature vedette de l’équipe, a coûté près de 50 millions d’euros net (en plus du col de Mkhitaryan) et a été appelé à mener une révolution dans les « Diables rouges », malheureusement tout est resté dans l’espoir que ils ne se sont jamais réalisés.

Sans place dans l’équipe pour cette saison, Alexis est parti pour l’Inter pour reprendre le haut niveau montré les années précédentes. Il lui a fallu du temps pour s’habituer au football italien, se retrouvant ainsi dans l’ombre de stars comme Lautaro Martínez et Romelu Lukaku.

L’ancien River a eu du mal et la pause de calcium due au coronavirus lui a bien servi pour se préparer pleinement. Ses performances se sont améliorées exceptionnellement une fois que la série A a repris et il est passé du statut de joueur de plus à celui d’Antonio Conte.

Ainsi les choses, d’Italie ont assuré ce lundi que Beppe Marotta, directeur du club interista, est parvenu à un accord avec la directive de l’United pour que Sánchez continue pendant trois saisons supplémentaires.

Ce qui est curieux, c’est que la transaction serait à coût nul, compte tenu du fait qu’il lui restait un an avec le contrat de Manchester. En revanche, son salaire sera de 7 millions d’euros par an, ce qui en fait l’un des joueurs qui gagne le plus dans l’équipe milanaise.