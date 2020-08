DUSSELDORF (GER). Au Merkur Spiel-Arena le quart de finale, match unique, de la Ligue Europa de l’UEFA entre le’Inter di Conte et le Bayer Leverkusen par Bosz. Troisième match officiel entre les deux équipes, les précédents sourient aux Nerazzurri qui ont déjà battu deux fois les Allemands, c’était la phase de groupes de la Ligue des champions 2002/03. Le vainqueur de cette course défiera le vainqueur du Shakhtar-Bâle au prochain tour.

ONE-TWO INTER, SHORTEN KAI

L’Inter a été immédiatement délicat avec Lukaku, le Belge a profité d’une erreur de Sinkgraven mais a trouvé un Tapsoba prudent sur son chemin. Bonne pression à tous les niveaux de la part des Nerazzurri, l’équipe allemande fait circuler le ballon à la recherche de la bonne ouverture pour blesser les hommes de Conte. A 15 ‘le jeu est sorti: short rejeté par la défense Aspirine et Barella du bord ne réfléchit pas à deux fois, ailier et ballon dans la poche de coin. Les Nerazzurri passent à la première réelle opportunité du match. Bayer cherche une réaction crédible mais à 21 ‘Hradecky est obligé de récupérer le ballon au fond des filets pour la deuxième fois. L’aide de Young pour Lukaku qui contrôle, allume Tapsoba et, dans un glissement, ne laisse aucune chance au gardien de but. L’équipe entraînée par Bosz risque de s’effondrer, qui 120 ”doit plus tard remercier Hradecky qui s’oppose à une belle tentative de Lukaku lancée en plein champ par Brozovic. Après la frayeur, les Allemands raccourcissent la distance dès la première vraie tentative du match: à 24 ‘Volland trouve un moyen de récupérer le ballon de Havertz, le joyau de l’Aspirine avec une bordée bat Handanovic. L’Inter est réorganisé et à la 27e minute remporte un penalty pour un ballon de la main de Sinkgraven sur un centre de D’Ambrosio, le directeur du match passe en revue le VAR et annule la décision. Bayer remporte les virages, mais les Nerazzurri se défendent dans l’ordre. La première mi-temps s’est échappée sans secousses notables, bon rythme mais aucune opportunité pour les deux équipes, l’Inter a clôturé la première fraction avec un avantage minimal.

NERAZZURRI SKI LE TRIS PLUS DE FOIS

La reprise a immédiatement vu l’Inter attaquer, les Nerazzurri ont touché le trio avec une action audacieuse après seulement 5 minutes. Centre de Young pour Gagliardini qui termine sur le filet, le ballon subit d’abord deux déviations fortuites puis s’écrase sur Lukaku, qui refuse le but à son coéquipier. Le grand protagoniste était l’ancien milieu de terrain de l’Atalanta, à la 54e minute, il s’est coincé dans la zone du ballon et de la chaîne mais son tir, grâce à une déviation de Tah, s’est terminé par un souffle sur le côté. Les Nerazzurri poussés, une tentative de Lautaro bloquée par Tapsoba, puis des changements tourbillonnants d’un côté à l’autre. Naïveté retentissante à la 61e minute par Barella, le milieu de terrain de l’Inter perd un ballon sanglant sur le bord de la surface mais Handanovic est réactif et refuse à Demirbay d’égal. Réponse des Nerazzurri sur l’axe Eriksen-Sanchez, une passe fantastique du Danois mais le Chilien se laisse hypnotiser par le gardien. Un match qui reste dans la balance, même si l’Inter mérite le troisième but. Lors de l’échange de 76 ‘entre Moses et Eriksen, l’ailier nigérian concentre et tire au but mais trouve un Hradecky réactif sur son passage. Les Allemands répondent avec Bailey à la 79e minute, un centre insidieux sur lequel Havertz ne trouve pas l’impact décisif avec le ballon. Il risque de mettre fin à l’entraînement coaché ​​par Antonio Conte en 10, un problème musculaire pour Sanchez qui serre les dents et revient avec un bandage voyant. À la 89e minute, l’Inter a remporté un penalty, un échange entre Barella et Eriksen qui est tombé dans la surface, après 2 ‘de consultations, le directeur de match a annulé la décision en raison d’une touche de la main de Barella depuis le sol. Bayer est dangereux à la 93e minute mais Handanovic sait bien anticiper les attaquants sortants. Quelques minutes plus tard, l’évasion de Lukaku, qui remporte la mêlée avec le défenseur de manière déloyale, l’arbitre arrête tout. Après 7 minutes de récupération vient le coup de sifflet final, avec le mérite de l’Inter gagne l’accès à la demi-finale de la Ligue Europa, où les Nerazzurri affronteront le vainqueur du Shakhtar-Bâle.

Ph Inter, Lukaku