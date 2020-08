Il Inter de Milan et le Manchester United ils sont devenus le deux premiers demi-finalistes de l’UEFA Europa League. Les deux institutions ont péché par nervosité et peu d’efficacité dans l’attaque; Cependant, leur hiérarchie et leur dynamisme leur ont donné la victoire sur Bayer Leverkusen et Copenhague, respectivement.

Inter de Milan trop souffert pour battre un Bayer Leverkusen qui ont résisté pendant une grande partie de la réunion. Cependant, finalement ceux dirigés par Antonio Conte Ils ont accédé à l’antichambre de ce Ligue Europa après avoir battu les Allemands 2-1 avec un Romelu lukaku intraitable dans l’axe de l’attaque italienne.

Le tableau de bord s’est ouvert juste à 15 minutes grâce à Nicolo Barella, qui a mis le ballon dans le but après un énorme tir à trois doigts de l’extérieur de la grande surface. Inter a augmenté son avance six minutes plus tard grâce à Lukaku, qui était présent sur le plateau après avoir battu son rival au corps à corps. Leverkusen en promotion avec Kai Havertz, mais ne pouvait même pas le score dans le temps restant.

⚫️🔵 Ce duo Inter = _______ # UEL pic.twitter.com/NOfSgVyZmO – UEFA Europa League (@EuropaLeague) 10 août 2020

Manchester United, de son côté, il s’apprêtait à commettre la plus grosse déception de la compétition. Cependant, il a réussi à battre ses fantômes et à battre un Copenhague Danois qui avait quelques actions à surprendre, mais finalement succomba aux grands d’Angleterre. L’annotation du match a été donnée jusqu’à la prolongation grâce aux Portugais Bruno Fernandes, qui a parfaitement exécuté un pénalité maximale à 94 ′.

Avec lui, Inter de Milan le gagnant sera mesuré entre Bâle et le Shakhtar en demi-finale du Ligue Europa. Pour sa part, Manchester United doit faire face au vainqueur entre le Wolverhampton par Raúl Jiménez et Séville marqué par Julen Lopetegui.