«Nous allons prendre quelques jours de congé et avec la tête froide je ferai mes évaluations. Et il est juste que le président le fasse aussi après ce que je lui dirai ». Antonio Conte a des désaccords en lui qui l’épuisent, l’entraîneur du Salento a conduit l’Inter à la finale de la Ligue Europa, puis s’est défoulé, ouvrant un adieu que Marotta respire depuis longtemps. Et aussi pour cette raison dans viale della Liberazione je travaille pour être prêt, les vacances reportées, aujourd’hui nous travaillons. Car le risque de devoir redémarrer avec un nouveau projet est très élevé et au cas où il serait nécessaire de ralentir certaines pratiques et d’en ouvrir de nouvelles.

REFUGE DE LIGURE – Conte a plutôt décollé, la saison a été longue et fatigante et de retour de la retraite allemande, le technicien du Salento s’est réfugié en Ligurie pour récupérer de l’énergie et bien réfléchir sur le discours à prononcer au président Steven Zhang. Le nœud est clair pour tout le monde: il ne sert à rien de commencer comme on a fini, il n’y aurait pas de conditions et on risque de déclencher de nouvelles tensions qui surgiraient immédiatement au début de la nouvelle saison. Ce serait un désastre. Pour cette raison, Conte veut couper la tête du taureau et demander des garanties. Un peu comme un autre entraîneur de la Juventus l’avait fait à son époque, celui de Marcello Lippi qui avait demandé carte blanche à Moratti.

NOEUDS À MÉLANGER – L’affrontement est proche, dans les premiers jours de la semaine prochaine, les parties se mettront à jour pour tenter de trouver une solution. Le séjour de Conte à l’Inter ressemble à une chimère, mais tout doit être clarifié aussi en ce qui concerne un éventuel adieu. Parce qu’il y a plusieurs millions d’euros impliqués et beaucoup phrases prononcées par le coach du Salento et épinglées par le propriétaire chinois, qui ne s’est alors pas laissé adoucir par le changement de communication du coach, est soudainement devenu moins dur. Les prochains jours seront très chauds.