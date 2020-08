Le compte à rebours a officiellement commencé. Antonio Conte cherche un peu de détente en Ligurie, où il essaie de digérer la déception de la défaite en finale de la Ligue Europa aux mains de Séville et rassembler les énergies physiques et mentales en vue de la confrontation tant attendue avec les états généraux de l’Inter pour discuter de son avenir aux couleurs de Nerazzurri. Ce sont des heures pas exactement au nom de la sérénité, car les lourdes déclarations faites lors de l’après-match à Cologne ont clarifié une fois de plus à quel point la tension entre les parties est au plus haut niveau et la rupture jamais aussi proche.

DE SPALLETTI À ALLEGRI – Une situation extrêmement délicate non seulement à la lumière de la détérioration progressive des relations entre Conte, Ausilio et Marotta, mais également d’un point de vue économique, car l’Inter a toujours Luciano Spalletti sous contrat jusqu’en juin 2021 et l’avènement d’un éventuel remplaçant pour l’entraîneur du Salento – avec le nom de Massimiliano Allegri en pole position – cela impliquera un autre investissement important. C’est pourquoi le sommet entre le club Nerazzurri et son dirigeant actuel s’annonce particulièrement épineux, avec la forte probabilité que les discussions sur les stratégies de marché et la répartition des pouvoirs au sein de l’entreprise se déplacent vers celles sur la façon de dissoudre l’obligation contractuelle en be, qui expire à l’été 2023.

AUCUNE EXEMPTION – Conte reçoit un salaire net de 12 millions d’euros par saison, avec un impact sur les coffres de l’Inter qui serait de 45 millions bruts pour les deux prochains championnats. Vraiment beaucoup, trop nombreux, même à distance, pour imaginer que la famille Zhang pourrait penser à une exemption – avec le technicien arrêté dans les stands en attente d’un autre appel – ou licenciement immédiat payé des droits afin d’accélérer le démarrage du nouveau cours. La voie de la résolution consensuelle avec indemnité de départ devient presque obligatoire en cas de fracture incurable et de nécessité pour l’Inter d’abandonner le projet Conte au bout d’un an seulement, mais une nouvelle révolution risque de commencer dans le rouge. Budget.