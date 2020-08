« Merci ». L’Inter achète aujourd’hui une page de journaux en kiosque pour remercier ses fans (« de nous avoir poussés jusqu’ici ») et les joueurs (« de tout donner »). Deux composantes qui, à leur tour, devraient se remercier. Perdre une finale fait toujours mal et plusieurs célibataires ont raté le rendez-vous important, mais il ne serait pas juste de blâmer ceux qui ont toujours donné le meilleur d’eux-mêmes, allant même au-delà de leurs limites.

Conte avait trouvé un vestiaire cassé. Icardi et Perisic sont en finale de la Ligue des champions, mais sans eux, les Nerazzurri sont désormais une équipe unis sur et en dehors du terrain. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant entre le coach, la direction et la propriété: la rupture avec Marotta et Zhang est difficile à réparer, à tel point qu’Allegri a déjà été alerté.

Messi est le grand rêve (interdit?) Sur le marché. A Barcelone il y a un air de divorce, mais il serait intéressant de pénétrer dans la tête de l’Argentin: qui sait ce qu’il a pensé en voyant Gagliardini sur le terrain et Eriksen sur le banc pendant 78 minutes … Et puis: pourquoi pensez-vous partir? Si la réponse est d’aller dans une autre équipe avec plus de chances d’exceller immédiatement en Ligue des champions, alors il n’y en a pas. course avec le Paris Saint-Germain et Manchester City. D’un autre côté, si Leo est à la recherche d’un nouveau défi, plus difficile et plus fascinant, l’Inter peut rêver.