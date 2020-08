La campagne massive de reconfirmation à domicile se poursuit Ischia, en vue du prochain championnat de Excellence de la Campanie.

Cette fois, c’est au tour du trio d’attaquant protagoniste du tour de promotion. En fait, ils renouvellent Luigi Castagna, Gerardo Rubino est Luigi Trani. Voici les détails dans la déclaration officielle du club:

Ischia Calcio annonce avoir officialisé les renouvellements de trois attaquants qui étaient les protagonistes de la victoire du dernier championnat de promotion: Luigi Castagna, Gerardo Rubino et Luigi Trani. Le premier, né en 1997, est revenu au Gialloblù l’été dernier 4 ans et demi après son transfert à Pescara. Entre les deux, de nombreuses expériences importantes: Agnonese et Ercolanese en Serie D, Real Forio et Puteolana en excellence.

La saison dernière, il a marqué 14 buts, essentiels pour remporter le championnat. Rubino, né en 1995, est plutôt revenu à Ischia en décembre 2018. En jaune et bleu, quelques apparitions également en Serie C en 2016. Toujours parmi les professionnels, il a également joué avec Torres, en Serie D, il portait à la place les maillots de Viareggio et Castrovillari. Après les expériences avec Real Forio et Puteolana, comme mentionné, il est retourné à Ischia.

Luigi ‘Gigio’ Trani, né en 1997, porte depuis des années le maillot jaune-bleu, qui est devenu une seconde peau pour lui. La saison dernière, il a contribué à la victoire au championnat en inscrivant 7 buts. Le président d’Abundo et toute l’entreprise, avec grand plaisir, annoncent la confirmation de ces trois insulaires.

Ph S.S.D. Ischia Calcio, Gerardo Rubino