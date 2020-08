Tout comme nous pensions que Manchester United allait effectuer un transfert simple et indolore, les fans ont reçu un grand appel au réveil hier soir.

Hier après-midi, la nouvelle a éclaté via Fabrizio Romano, normalement fiable, que les Red Devils étaient très proches d’un accord pour Jadon Sancho du Borussia Dortmund, avec des frais de transfert s’élevant à 90 millions de livres sterling plus 18 millions de livres supplémentaires plus ou moins convenus et les salaires sont également convenus avec le joueur.

Les deux parties auraient été convaincues de conclure un accord d’ici la fin de cette semaine.

Mais ensuite, l’autre chaussure est tombée. La presse anglaise est sortie pratiquement en masse vers 21 heures hier soir pour faire sauter ces rapports hors de l’eau et affirmer que United est loin d’être un accord et en fait très proche de s’éloigner des négociations.

Alors que s’est-il passé?

Une chose que nous pouvons probablement supposer est que l’avalanche d’actualités de 21 heures hier soir était le résultat d’une sorte de point de presse des Red Devils. Le fait que tant de journalistes aient produit la même histoire en même temps, sans être une preuve absolue, en est une preuve solide.

Cela soulève alors la question: pourquoi United informerait-il la presse à ce stade d’une négociation délicate et les nourrirait-il d’informations aussi négatives et pessimistes sur l’accord?

Voici ce qu’un journaliste, James Ducker du Telegraph, avait à dire:

« Manchester United a averti le Borussia Dortmund qu’il était prêt à renoncer à un transfert pour Jadon Sancho à moins que le club allemand n’abaisse ses demandes exorbitantes de 108 millions de livres sterling.

«La crise de Covid-19 a coûté à United plus de 150 millions de livres sterling en pertes de revenus et de dépenses et le club estime que la valorisation de Sancho de 120 millions d’euros par Dortmund est totalement irréaliste dans le climat actuel.

«United est prêt à poursuivre des objectifs alternatifs à moins qu’un compromis raisonnable ne puisse être trouvé avec Dortmund.

United a vu certains des prix payés pour les joueurs cet été – comme le transfert de 47,5 millions de livres sterling de Timo Werner de RB Leipzig à Chelsea et la prise de 55 millions de livres sterling par le Bayern Munich de Leroy Sane à Manchester City – et pense que le prix attribué à Sancho est entièrement ne reflète pas un marché très changé.

«Le club garde l’espoir de parvenir à un accord.

« Mais ils sont catégoriques sur le fait qu’ils ne seront pas tenus de recevoir une rançon, Dortmund refusant jusqu’à présent de bouger de leur prix demandé lors des premières discussions des clubs. »

Vous pouvez presque entendre la voix d’Ed Woodward, n’est-ce pas? Notre interprétation: tit-for-tat. Romano et des médias allemands tels que Bild ont peut-être reçu de fausses informations de la part de Dortmund selon lesquelles l’accord est plus proche que ce n’est le cas afin de faire pression sur les négociateurs de United pour qu’ils poussent et avancent.

Pourquoi? La nouvelle génère l’hystérie parmi les fans de United et tout ce qu’Ed Woodward et le négociateur en chef Matt Judge peuvent faire est de répondre à cette attente ou d’être déchirés et ridiculisés sur les médias sociaux pour les avoir à nouveau réveillés.

De telles tactiques mettraient en colère Woodward et Judge, qui utiliseraient ensuite les médias britanniques de la même manière pour faire reculer la pression sur Dortmund, leur faisant honte en laissant entendre qu’ils n’ont pas du tout été disposés à négocier.

Le «briefing» d’hier soir (appelons-le comme ça) ne s’est pas arrêté là. Il a également déchiré le tapis sous les pieds des Allemands en rejetant leur date limite de lundi prochain – la date à laquelle ils se rendront à un camp d’entraînement – comme «artificielle».

«Avec la fenêtre de transfert ouverte jusqu’au 5 octobre, United… ne sera pas non plus lié par des délais artificiels», écrit Ducker.

Il y a aussi une photo à travers la proue des représentants de Sancho. Il a longtemps été rapporté que des conditions personnelles avaient été convenues, avec un salaire estimé à environ 250000 £ par semaine, mais les chiffres que Woodward – désolé, The Telegraph – rapportés la nuit dernière suggèrent que l’agent de 20 ans a été jusqu’à une astuce de dernière minute pour obtenir une plus grande part du gâteau.

«Les conditions personnelles n’ont pas encore été convenues avec Sancho et parler d’un contrat de 340 000 £ par semaine est bizarre. Les honoraires des agents sont également potentiellement un facteur de complication », écrit Ducker.

Des histoires presque identiques ont été envoyées par d’autres journalistes réputés, dont David Ornstein de ., Charlotte Duncker de Goal, Simon Stone de la BBC et Simon Peach de The Independent.

Où tout cela nous laisse-t-il?

Normalement, vous diriez que cela nous laisse là où nous sommes habituellement en tant que fans de Man United – fixés pour une longue fenêtre de transfert. Cependant, il y a un élément différent dans ce cas particulier, qui est la date limite de Dortmund. Le fait que la presse en ait été informée hier signifie apparemment que Woodward et Judge craignent que les Allemands s’en tiennent vraiment à leurs armes et s’éloignent des négociations si rien ne s’est passé lundi.

United risque-t-il que cela se produise et ne soit pas précipité, ou agira-t-il rapidement? C’est la question à 64 000 $ – ou dans ce cas, à 120 000 000 €.

