« Concernant l’article publié aujourd’hui sur Repubblica.it Je nie catégoriquement le fait que j’ai entendu des officiels et des joueurs de la Juventus demander « mais Sarri le poursuivra-t-il?« . Je vais poursuivre ceux qui ont écrit cet article et le rédacteur en chef du journal. » Antonio Conte le dit au téléphone avec ANSA, en ajoutant: « J’ai épousé un projet de trois ans avec l’Inter et comme je l’ai toujours fait dans ma vie, je vais travailler dur et me battre de toutes mes forces et avec tout ce qui est dans mes possibilités pour en faire un projet gagnant « .

Rappelons que samedi soir, après le match remporté par l’Inter face à l’Atalanta, l’entraîneur de Nerazzurri avait attaqué durement son club (LISEZ ICI), alors que ce matin Repubblica.it il a parlé d’un comte qui, en désaccord avec l’Inter, essaierait de renouer le fil qui le lie à sa juventin passéeou. L’ancien entraîneur, lu sur Repubblica.it depuis des semaines, est en contact avec des managers, des joueurs et d’anciens joueurs de la Juventus. Et la question qu’il pose, lit-on dans le journal en ligne appartenant à Elkann, est toujours celle-ci: « Mais Sarri le poursuit-il? ». Un vain espoir celui de Conte, toujours selon Repubblica, qui commente: quel que soit l’avenir de Sarri, la politique à Turin ne change pas. Il n’y a pas de retour sur Conte.