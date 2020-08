Comment González González se retire-t-il de l’arbitrage?

Heureux et fier d’avoir pu atteindre la limite d’âge de 45 ans, de pouvoir exercer ce métier. Lorsque vous arrivez dans la Première Division, vous réalisez à quel point il est difficile de rester dans l’élite. Il est très difficile d’arriver ici et d’essayer de s’améliorer année après année. Je repars avec le sentiment d’avoir bien fait les choses et d’avoir laissé une marque tant personnellement que dans le sport.

Que pensez-vous lorsque vous savez que vous êtes le dernier arbitre à prendre votre retraite en raison de votre âge?

Comme c’était quelque chose qui n’existait pas depuis longtemps et que c’est quelque chose dans le futur, je n’y pense pas non plus. Mon défi était d’arriver ici et je pense que je pars à mon meilleur moment mental et physique

Et que pensez-vous de cette mesure de disparition de la limite d’âge?

C’est très réussi car lorsque les arbitres atteignent cet âge, l’ancienneté, le temps et l’expérience acquise sont très importants. Dans mon cas, par exemple, depuis que j’ai arbitré maintenant, je n’ai jamais arbitré. Maintenant, vous avez le sentiment d’être au-dessus du jeu, comment vous le contrôlez … et ce type de valeurs ne peut pas être perdu par les arbitres qui doivent se retirer en raison de l’âge.

Vous avez toujours l’épine de ne pas avoir atteint l’internationalité …

Que je l’aurais aimé, je ne peux pas le nier car sinon je serais un hypocrite. Au moins je l’ai vécu parce que j’ai assisté à des matchs accompagnant des collègues. Bien sûr, je l’aurais aimé car cela aurait été un saut de qualité. Mais la limite pour ce faire est de 38 ans et depuis lors, j’ai été clair, très heureux et calme, que ma responsabilité était dans l’arbitrage de l’Espagne.

« Le VAR EST VENU POUR RESTER ET EST FINAL & rdquor;

Comment définiriez-vous l’outil VAR?

C’est un outil qui est venu au football pour rendre justice. Pour un arbitre, chaque week-end est presque comme une classe de maître. Que vous soyez sur le terrain ou dans la salle VOR. Pour que les gens le comprennent, c’est un outil pour éviter ces échecs qu’avant quand vous alliez à l’hôtel et que vous le voyiez, il ne vous laissait pas dormir.

Pensez-vous que le football ne se comprend plus sans lui?

Il est certainement venu pour rester et c’est définitif. Il y aura des saisons où il y aura plus de controverse et d’autres moins, mais personne ne conçoit qu’une pièce se termine par un but alors que c’est un hors-terrain clair. Bien sûr, il y a des jeux gris, plus de doutes, mais dans les jeux clairs, cela ne se reproduira plus. Avec le VAR, il y a plus de justice dans le football

Et que diriez-vous de ceux qui la remettent en question?

Ce qui est la chose habituelle, celui qui en profite est toujours silencieux et ce n’est que lorsqu’il vous fait du mal que vous vous plaignez. Nous devons continuer à promouvoir l’honnêteté dans le monde du football. Demandez à une équipe de dire ouvertement que le VAR leur a été bénéfique lorsque cela se produit. Il ne se passe rien. Au final, toutes les équipes finissent au bon endroit selon leurs mérites mais pas sur le VAR. Ce qui se passe, c’est que dans le football, de très gros budgets sont gérés et la chose facile est de le justifier avec le VAR.

Est-ce très différent d’être sur le terrain?

Beaucoup. Sur le terrain, c’est l’œuvre de toute vie. Dans VAR, vous devez prendre des décisions en pensant à vous et à votre partenaire sur le terrain. Même les pulsations se produisent plus dans la salle VOR que sur le terrain de jeu. Je souhaite que tous les jeux qui se produisent dans un match soient tous en noir et blanc! Mais il y a beaucoup de jeux gris, douteux, où vous n’êtes pas sûr et vous souffrez parce que votre objectif est d’essayer d’aider votre coéquipier sur le terrain. Être capable de vous donner ou de vous guider avec la bonne décision. Essayez de vous donner la meilleure option toujours dans le protocole FIFA et en supposant qu’il s’agit d’une erreur claire et manifeste

J’imagine que vous continuerez en tant qu’arbitre VAR

Si je parlais avec le président Carlos Velasco Carballo qui m’a dit qu’il voulait compter sur moi pour l’année prochaine et que j’exercerai des fonctions VAR

L’arbitrage de Primera que González González connaissait est très différent de celui d’aujourd’hui

Au cours de ces onze années dans l’élite, je ne pense pas que grand-chose ait changé. Le football est peut-être plus rapide, mais nous sommes toujours mesurés et appréciés sur le terrain pour notre niveau de réussite. Vous pouvez faire 85 minutes très bien que dès que vous échouez dans les cinq dernières minutes, les gens ne se souviennent que de la dernière. Le grand changement est le VAR car il permet de ré-arbitrer et de rendre le football plus juste

Quelque chose que vous auriez aimé faire en arbitrage et que vous n’avez pas pu

Je ne peux pas nier que j’aurais aimé pouvoir siffler un classique entre Barcelone et le Real Madrid, car c’est le match de club le plus important au monde. J’ai appelé des matchs très importants mais j’ai appelé celui-ci. J’aurais adoré penser que c’est un privilège pour tout arbitre de pouvoir le faire.

Ton meilleur souvenir?

J’en ai eu beaucoup mais peut-être le plus quand j’ai été informé de la promotion en première division. J’ai eu un 1er juillet et curieusement, je me mariais le 4, trois jours plus tard. Donc, en seulement quatre jours, j’avais tout: promotion, mariage et tout ce que vous pouviez imaginer. La vérité est que le mariage était une fête pleine d’émotions, de félicitations, tout ce que j’ai pu apprécier.

Et le pire?

Le jour même de la sortie des promotions, ils ont également informé un ami assistant qui m’avait accompagné pendant de nombreuses années que je descendais en deuxième B. Et il était également à mon mariage. Alors vous pouvez imaginer. Tout était fantastique à mon mariage mais il y avait mon ami logiquement triste pour sa situation, pour sa descente après tout ce qu’il avait combattu

Selon vous, quel a été votre meilleur match?

Eh bien, peut-être un Celta – Alavés avec Pitterman en tant que président de l’équipe de Vitoria et où celui qui a perdu est descendu en deuxième B. Il y avait beaucoup de pression. C’est peut-être le parti le plus responsable de ce qui était en jeu, celui qui a perdu est tombé. Cette peur était palpable chez les joueurs, sachant qu’ils risquaient leur vie. Et il n’y avait pas un grand match …

Et que pensez-vous être le pire?

Peut-être un Cádiz – Sporting de Gijón car vous terminez le jeu très confortablement et vous vous rendez à l’hôtel où vous vous rendez compte que vous n’avez pas touché un …

Avez-vous déjà pleuré de rage dans un champ?

Pas en plus, j’essaye de faire comprendre à mes enfants qu’ils doivent pleurer de bonheur ou de tristesse. Notre métier a des moments très doux mais aussi très tristes

Et effrayant?

Pas peur non plus .. Peut-être que dans le premier match en tant qu’arbitre, avec seulement 15 ans, sifflant des adultes et sans assistants, je n’ai pas renvoyé de joueur quand je devais le faire et je l’ai fait plus tard. Et la vérité est qu’une grosse femme s’entendait. Depuis, j’ai appris que je ne le referais plus. Les joueurs sont expulsés lorsqu’ils doivent être expulsés

Cet arbitre 2020 est plus professionnel que vous êtes arrivé en 2010

Oui, évidemment, aujourd’hui la demande est si forte qu’elle ne permet pas de rendre ce métier compatible avec un autre. Au début, je l’ai fait avec le policier mais maintenant c’était très compliqué. Cet arbitrage est déjà très professionnel

Enfin les arbitres auront un contrat professionnel

C’est une excellente nouvelle car c’est quelque chose que nous avons combattu pendant de nombreuses années à la fois cette génération et d’autres auparavant. Il ne peut pas être qu’avec ce niveau de professionnalisme, étant toutes les années que vous arbitrez, nous ne citons pas. Il n’est pas logique que nous n’ayons pas été protégés et, heureusement, cela changera à partir du 1er septembre prochain.