Beaucoup de choses ont changé pour Mesut Ozil dans le Arsenal. Après avoir clôturé une rénovation majeure en 2018, qui lui assurait un revenu hebdomadaire de 390.000 euros, la situation est qu’en ce moment elle est très différente. La pression pour quitter le club augmente chaque jour. Le footballeur, cependant, a clairement exprimé sa position dans une interview approfondie. « Ce sera moi qui déciderai quand je partirai, pas les autres. » Un avis à part entière.

13/08/2020

Allumé à 18h53

CEST

.

Peu de gens à ce moment parieraient sur sa continuité à Arsenal. Il parle ouvertement de la situation. «Ma position est claire. Je serai là jusqu’au dernier jour du contrat et je donnerai tout pour le club « explique d’abord. « Je n’abandonne jamais et ces situations ne font que me rendre plus fort. Je l’ai déjà montré dans le passé. Ce sera moi qui déciderai quand je partirai, pas les autres. »

L’un des problèmes qui ont accompagné le footballeur allemand a été sa décision de refuser de réduire son salaire. « Nous voulions tous contribuer, mais ils nous ont précipités sans nous consulter, sans nous donner d’informations. On a le droit de tout savoir, de comprendre ce qui se passe et de vous faire expliquer où va l’argent que vous arrêtez de recevoir. Ce n’était pas juste. Je l’ai rejeté à cause des gens. jeune », explique-t-il. Özil se souvient qu ‘ »il avait des obligations familiales, ici, en Turquie et en Allemagne » et il tient à souligner que « nous avons démarré un nouveau projet à Londres qui avait des problèmes. Nous l’avons fait avec le cœur, sans chercher de publicité. Ceux qui me connaissent savent que je suis généreux« , Ajouter.

Özil regrette que Il n’était pas le seul à avoir refusé de réduire son salaire « mais seul mon nom est sorti. Certaines personnes ont essayé de me détruire au cours des deux dernières années « et maintenant il se souvient que » quand on voit ce qui s’est finalement passé avec les emplois, peut-être qu’il avait raison « . Le footballeur a atteint une situation où il ne se préoccupe que » de ce que le des gens qui vous connaissent. Parler de mon jeu ou de mon personnage n’a pas d’importance, ils ne cherchent que des ordures pour se faire de la publicité et ils savent qu’en utilisant mon nom, ils l’obtiendront. «

Enfin, il parle de sa polémique avec la Chine. « Ce n’était pas contre les citoyens de Chibos, c’était contre ce qu’ils faisaient aux musulmans. Aux États-Unis, avec la mort de George Floy, les gens se sont soulevés et c’est bien. J’aurais aimé que la même chose soit faite aux musulmans. « , Explique.