Date de publication: dimanche 2 août 2020 5:46

Jermaine Jenas a exhorté Harry Kane envisager de partir Tottenham à la recherche d’argenterie.

Kane a été lié à un éloignement des Spurs, avec Manchester United parmi les personnes intéressées.

Et Jenas a comparé la situation de Kane à celle de Bale, qui a quitté les Spurs pour le Real Madrid en 2013 pour 85 millions de livres sterling.

Bale a remporté plusieurs titres en Ligue des champions et en Liga, tandis que Tottenham n’a pas réussi à décrocher un trophée.

«J’ai l’impression que c’est une situation similaire (à Gareth Bale). J’adore Harry, c’est l’un des meilleurs attaquants d’Europe, mais je regarde aussi sa carrière », a déclaré Jenas.

«Je parle beaucoup à Alan Shearer des décisions qu’il a prises dans sa carrière et il les soutient et n’a aucun regret, il aime le fait qu’il ait joué pour son équipe d’enfance et ce qu’il a fait pour Newcastle et il y a beaucoup à respecter. pour cela et Harry a aussi beaucoup de cela en lui.

Mais il y a beaucoup de moi qui regardent autour de vous et qui partent, regardez ce que Kyle Walker a fait depuis son départ – il est parti et a remporté deux titres de Premier League et pourrait se qualifier pour une finale de la Ligue des champions cette année, il accomplit des choses dans sa carrière. et Harry ne subit que de plus en plus de blessures chaque année.

«Personnellement, j’encouragerais Harry à commencer à avoir un petit coup et à envisager un autre mouvement simplement d’un point de vue égoïste en tant que joueur.

« J’espère que ce n’est pas le cas, j’espère vraiment qu’il est plus un état d’esprit de ce qu’Alan Shearer était » J’adore ce club, j’aime être ici et je veux être ici pour le reste de ma carrière « . Mais il m’est difficile de penser sans la tête de mon footballeur à ce que je pense être le mieux pour lui.

«Je dis seulement cela parce que j’ai l’impression que Tottenham va dans la mauvaise direction par rapport à Harry Kane et si l’ambition n’est pas remplie entre le club et le joueur, je pense qu’il est tout à fait dans le droit du joueur de prendre une direction différente. . »